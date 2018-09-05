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Санкції проти Росії: Великобританія планує новий удар для Кремля

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Великобританія буде домагатися розширення санкцій проти Росії
Великобританія буде домагатися розширення санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

Велика Британія буде працювати над розширенням чинних санкцій Євросоюзу відносно Російської Федерації.

Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей після того, як стали відомі імен підозрюваних в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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За її словами, спроби Москви "приховати правду" лише підсилюють її винуватість.

Ми будемо наполягати на ухваленні нового режиму санкцій ЄС щодо тих, хто причетний до кібератак і грубих порушень прав людини, а також нових списків у рамках нинішнього санкційного режиму проти Росії,
– наголосила Мей.

Також, британська прем'єр-міністр додала, що ті, хто намагається підірвати міжнародну систему, засновану на правилах, не залишаться безкарними.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєнийколишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні.Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Санкції Великобританія Тереза Мей Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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