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      Санкції проти Росії за анексію Криму треба посилювати, – Пристайко

      - Читать новость на русском
      Пристайко наголосив на посиленні санкцій проти РФ / Getty Images

      Канада, США та ЄС постійно продовжують санкції проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму. Вадим Пристайко вважає, що санкції потрібно посилювати ще більше.

      Міністр МЗС Вадим Пристайко під час форуму Age of Crimea в Києві заявив, що міжнародний політичний та економічний тиск на агресора має стати ще більш дієвим, послідовним та інтенсивним.

      До речі: 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації

      За словами політика, якщо санкції не дають очікуваного ефекту, то це зовсім не означає, що їх потрібно скасовувати. "Якраз навпаки, вони (санкції – 24 канал) мають послідовно посилюватися", – сказав Пристайко.

      Міністр МЗС вважає, що санкції – це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами.

      Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Проте війна і дискредитація основних положень та принципів міжнародного права – ще дорожче,
      – наголосив Вадим Пристайко.

      За словами міністра, спроби перезавантаження відносин із РФ без виконання нею вимог лише заохочують її до воєнних авантюр.

      Тим часом: США ввели санкції проти підрозділу "Роснефти": відома причина

      Що відомо про санкції про РФ через анексію Криму?Нещодавно США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Що вони передбачають – читайте тут. 

      Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 особи і 44 компанії. Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Санкції Новини США Новини Криму Анексія Криму Євросоюз Канада МЗС України Вадим Пристайко
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