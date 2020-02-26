Санкції проти Росії за анексію Криму треба посилювати, – Пристайко

Канада, США та ЄС постійно продовжують санкції проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму. Вадим Пристайко вважає, що санкції потрібно посилювати ще більше.

Міністр МЗС Вадим Пристайко під час форуму Age of Crimea в Києві заявив, що міжнародний політичний та економічний тиск на агресора має стати ще більш дієвим, послідовним та інтенсивним.

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За словами політика, якщо санкції не дають очікуваного ефекту, то це зовсім не означає, що їх потрібно скасовувати. "Якраз навпаки, вони (санкції – 24 канал) мають послідовно посилюватися", – сказав Пристайко.

Міністр МЗС вважає, що санкції – це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами.

Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Проте війна і дискредитація основних положень та принципів міжнародного права – ще дорожче,

– наголосив Вадим Пристайко.

За словами міністра, спроби перезавантаження відносин із РФ без виконання нею вимог лише заохочують її до воєнних авантюр.

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Що відомо про санкції про РФ через анексію Криму?Нещодавно США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Що вони передбачають – читайте тут.



Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 особи і 44 компанії. Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.