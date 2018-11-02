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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Санкції РФ вкотре підтвердили, що Порошенко співпрацює з країною-агресором, – Тимошенко у Львові

      197 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Санкційний список РФ викрив корумповану владу України, яка погрузла у зв’язках із країною-агресором, заробляє на війні та платить податки в російський бюджет.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції у Львові.

      За її словами, списки, оприлюднені російською владою, вкотре засвідчили очевидне. І одразу зруйнувалася та політична технологія, яка готувалась Порошенком на наступні президентські вибори проти лідера "Батьківщини".

      "Ця брудна стратегія президента, яка каже про те, що він нібито патріот, єдиний рятівник України, а решта – "рука Кремля", зруйнувалась. Підприємства "Рошен" та все, що з ними пов’язано, не увійшли до списку, а ті, хто увійшли, – це чітко зрозумілі прізвища, зрозуміло, за що їх внесли. Це все поставило політичні обставини на свої місця", – зауважила Голова партії.

      Юлія Тимошенко наголосила, що їй "немає чого боятися санкцій": "У мене особисто, у моєї родини, друзів немає бізнесу в країні-агресорі. У мене немає інших справ, окрім становлення миру в Україні".

      На переконання лідера партії, українська нація має дуже уважно проаналізувати ці обставини та зробити висновки, "де є політичні технології, щоб не допустити можливості відродження України, а де є глибоко корумповані керівники держави, які погрузли у зв’язках з РФ, і хто є патріот".

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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