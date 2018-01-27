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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Санкції США через агресію Росії: у список потрапила польська компанія

17:45, сьогодні 1254 Читать новость на русском
США ввели санкції проти польської компанії за торгівлю вугіллям з Донбасу
США ввели санкції проти польської компанії за торгівлю вугіллям з Донбасу / Фото з відкритих джерел

До нового санкційного списку США потрапила польська фірма Doncoaltrade, яка займалася постачанням вугілля з окупованого Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

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Ввечері, 26 січня, Мінфін США повідомив про розширення санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особу і 12 організацій.

До нового чорного списку потрапила компанія Doncoaltrade, яка в 2012 році була зареєстрована в місті Катовіце у Польщі. Санкції проти неї було введено через зв’язок з Олександром Мельничуком, який є її президентом і головним акціонером. Колись Мельничук певний час був заступником "міністра" вугільної промисловості так званої "ЛНР".

Зазначимо, на початку жовтня 2017 року стало відомо, що за посередництва Росії до Польщі постачається вугілля з шахт на окупованому Донбасі. Таким чином вони можуть заробляти на ведення війни проти України.

Doncoaltrade була однією з фірм, яка імпортувала до Польщі вугілля з захоплених проросійськими бойовиками шахт. Проти Олександра Мельничука, ключового співвласника катовицької фірми, у п’ятницю, 26 січня, також було введено санкції.

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що нові санкції США проти Росії є ще одним деструктивним кроком, який погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Росії Новини політики Санкції Новини США Новини Польщі вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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