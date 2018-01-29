Санкції США обвалять всю систему влади у Росії, Путіну залишилося не довго, – експерт

Після того, як США оголосять про додаткові санкції проти осіб, наближений до російської влади, падіння самого путінського режиму може відбутися за декілька років. Або навіть й місяців.

У цьому переконаний російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, про що він розповів у інтерв’ю виданню "Гордон", оцінюючи санкції США, які мають бути оголошені 29 січня (в Україні вже буде 30 січня)

"Ну, по-перше, там досить великий обсяг чисто економічних санкцій, що посилюють ті обмеження, які були раніше, перш за все з двох ключових напрямах: можливість фінансування і доступ до нових технологій. Але не це найголовніше, а сенсаційний розділ, так звана секція 241, персональні санкції. Ця секція зобов'язує розвідку Сполучених Штатів протягом 180 днів опублікувати всі дані про активи в США людей, близьких до Путіна, пов'язаних з ним, причетних до російського політичного керівництва, родичів, зберігачів рахунків і так далі. Оприлюднення цих даних означає автоматичне застосування до цих активів чинного законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом, і там це все теж формулюється: заморожування, відмова у візах самим власникам, їх родичам і так далі", – відзначив Піонтковський.

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За його словами, економічний інститут Сполучених Штатів National Bureau of Economic Research опублікував точну довідку цих активів, які можуть бути заморожені. Загалом їх на суму в 1,2 трильйона доларів.

При цьому такий факт, коли російські чиновники зберігають заощадження у США, і намагаються усіма можливими способами нашкодити», Піонтковський назвав "анальним дисонансом російської зовнішньої політики".

Відтак, якщо США введуть санкції, путінський режим може прискорити своє падіння.

Мова йде про падіння путінського режиму. Причому не просто про зміну Путіна на якогось члена його злочинної команди, а про серйозну зміну. Я думаю, піде на це не більше, ніж кілька років, а може, і кілька місяців, тому що ультиматум секції 241 дуже серйозний. Він обрушить всю систему влади в Російській Федерації. Батьки-засновники комуністичної Росії таким чином свідомо її побудували, що вона заточена на те, щоб грабувати країну і переводити ці величезні кошти в Сполучені Штати, збирати капітал для себе і своїх майбутніх династій,

– зазначив експерт.

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Окрім того, за словами Піонтковського, можливості путінського режиму вичерпані. Все через те, що він міг існувати тільки за мовчазливої згоди Заходу, адже гроші вкладалися в їх економіку. Однак коли Путін відчув себе настільки всесильним, що вирішив втрутитися у вибори в США, він перейшов «червону лінію», що не стерпіли у Сполучених Штатах.