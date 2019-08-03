Санкції США проти Кремля: як Україні отримати з цього найбільше користі

Новий пакет санкцій проти Кремля американці готують через "Північний потік-2". Будівництво газогону в обхід України вже зробило Росію токсичною в очах інвесторів.

Хто виступає проти будування "Північного потоку-2"?

Російські пропагандистські телеканали оптимістично рапортують про зведення газового зашморгу на горлі Євросоюзу. Втім, не все так добре, як це намагаються показати по телевізору. Справа в тому, що Данія вже два роки не надає дозволу на зведення "Північного потоку-2" у своїх водах.

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"Зараз ми перебуваємо на останньому етапі отримання дозволів у Данії. Ми надаємо останні документи стосовно маршруту потоку, готуємося до перевірки на екологічну безпеку", – розповідає менеджерка АК "Північний потік-2" Саміра Кефір Андерсон.

Але шанси отримати цей дозвіл в Данії доволі малі. Адже парламент країни ще у 2017 році ухвалив закон, який дозволяє уряду заблокувати будь-який проект, що шкодить інтересам держави та її безпеці.

Санкції США проти Росії

А ще США готують черговий пакет санкцій щодо "Північного потоку-2". Цього разу обмеження стосуватимуться компаній, які допомагають Росії прокладати газогін у Балтійському морі.

"Ми вважаємо, що жодна країна не може домінувати в постачанні газу до Європи як в цілому, так і до кожної європейської країни окремо", – каже міністр енергетики США Рік Перрі. Якщо законопроект затвердить Конгрес США та підпише президент, то він може значно уповільнити реалізації амбітних планів Кремля по газовій облозі Євросоюзу.



Маршрут "Північного потоку-2": карта

А ще це може погіршити і без того погані позиції Росії на світовому ринку фінансів. Адже рішення Вашингтона може стати негативним сигналом для потенційних іноземних інвесторів, які почали згортати свої проекти в Росії ще у 2014 році, коли Москва розв'язала агресію проти України.

У Росії в 2018 році приплив прямих іноземних інвестицій продовжив скорочуватися. Так, за попередніми даними, приплив іноземних інвестицій в РФ знизився більш, ніж в 3 рази в порівнянні з 2017 роком – до 8,8 мільярдів доларів (0,5% ВВП) після 28,6 мільярдів. Це мінімальне значення припливу інвестицій в РФ за останні 10 років,

– повідомляють у Банку Росії.

Кремль риє собі могилу

Втім, не лише західні санкції впливають на інвестклімат в Росії. Кремль самостійно риє собі могилу, адже в країні встановлюють жорсткий контроль не лише над сферою медіа і громадськими організаціями – там переслідують західних інвесторів.

У лютому заарештували американця – власника фонду "Берінг Восток" Майкла Калві. Він працював в Росії з 1994 року і профінансував реалізацію багатьох проектів. Його обвинуватили у махінаціях з кредитами. В Кремлі наполягають: справа Калві – суто господарська і в ній немає політичних мотивів.



Майкл Калві

"Підприємці в значній мірі самі винні. Вони приходять, скаржаться один на одного, а ми змушені в силу чинних законів так чи інакше на це реагувати", – наголошує Путін.

Московський суд у квітні залишив Калві під домашнім арештом. А його колеги почали пакувати чемодани, аби виїхати з Росії.

Такі діє Кремля можуть прибавити іноземних інвесторів до України

Така ситуація в країні-агресорці може відкрити вікно можливостей для України, – вважають експерти. Адже частину інвестицій, що тікають з Росії, можна і треба залучати до українських проектів. Але для цього потрібні серйозні перетворення.

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За останні п'ять років, що діють західні санкції проти Росії, потік іноземних інвестицій до України не зріс. В українську економіку іноземці вкладають трохи більше одного мільярда доларів на рік. Це просто мізерний показник для такої країни, як наша.

Що відомо про "Північний потік-2"? Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.