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      Санкції США проти Кремля: як Україні отримати з цього найбільше користі

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      Новий пакет санкцій проти Кремля американці готують через "Північний потік-2". Будівництво газогону в обхід України вже зробило Росію токсичною в очах інвесторів.

      Хто виступає проти будування "Північного потоку-2"?

      Російські пропагандистські телеканали оптимістично рапортують про зведення газового зашморгу на горлі Євросоюзу. Втім, не все так добре, як це намагаються показати по телевізору. Справа в тому, що Данія вже два роки не надає дозволу на зведення "Північного потоку-2" у своїх водах.

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      "Зараз ми перебуваємо на останньому етапі отримання дозволів у Данії. Ми надаємо останні документи стосовно маршруту потоку, готуємося до перевірки на екологічну безпеку", – розповідає менеджерка АК "Північний потік-2" Саміра Кефір Андерсон.

      Але шанси отримати цей дозвіл в Данії доволі малі. Адже парламент країни ще у 2017 році ухвалив закон, який дозволяє уряду заблокувати будь-який проект, що шкодить інтересам держави та її безпеці.

      Санкції США проти Росії

      А ще США готують черговий пакет санкцій щодо "Північного потоку-2". Цього разу обмеження стосуватимуться компаній, які допомагають Росії прокладати газогін у Балтійському морі.

      "Ми вважаємо, що жодна країна не може домінувати в постачанні газу до Європи як в цілому, так і до кожної європейської країни окремо", – каже міністр енергетики США Рік Перрі. Якщо законопроект затвердить Конгрес США та підпише президент, то він може значно уповільнити реалізації амбітних планів Кремля по газовій облозі Євросоюзу.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      А ще це може погіршити і без того погані позиції Росії на світовому ринку фінансів. Адже рішення Вашингтона може стати негативним сигналом для потенційних іноземних інвесторів, які почали згортати свої проекти в Росії ще у 2014 році, коли Москва розв'язала агресію проти України.

      У Росії в 2018 році приплив прямих іноземних інвестицій продовжив скорочуватися. Так, за попередніми даними, приплив іноземних інвестицій в РФ знизився більш, ніж в 3 рази в порівнянні з 2017 роком – до 8,8 мільярдів доларів (0,5% ВВП) після 28,6 мільярдів. Це мінімальне значення припливу інвестицій в РФ за останні 10 років,
      – повідомляють у Банку Росії.

      Кремль риє собі могилу

      Втім, не лише західні санкції впливають на інвестклімат в Росії. Кремль самостійно риє собі могилу, адже в країні встановлюють жорсткий контроль не лише над сферою медіа і громадськими організаціями – там переслідують західних інвесторів.

      У лютому заарештували американця – власника фонду "Берінг Восток" Майкла Калві. Він працював в Росії з 1994 року і профінансував реалізацію багатьох проектів. Його обвинуватили у махінаціях з кредитами. В Кремлі наполягають: справа Калві – суто господарська і в ній немає політичних мотивів.

      Майкл Калві
      Майкл Калві

      "Підприємці в значній мірі самі винні. Вони приходять, скаржаться один на одного, а ми змушені в силу чинних законів так чи інакше на це реагувати", – наголошує Путін.

      Московський суд у квітні залишив Калві під домашнім арештом. А його колеги почали пакувати чемодани, аби виїхати з Росії.

      Такі діє Кремля можуть прибавити іноземних інвесторів до України

      Така ситуація в країні-агресорці може відкрити вікно можливостей для України, – вважають експерти. Адже частину інвестицій, що тікають з Росії, можна і треба залучати до українських проектів. Але для цього потрібні серйозні перетворення.

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      За останні п'ять років, що діють західні санкції проти Росії, потік іноземних інвестицій до України не зріс. В українську економіку іноземці вкладають трохи більше одного мільярда доларів на рік. Це просто мізерний показник для такої країни, як наша.

      Що відомо про "Північний потік-2"? Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

      Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

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      Автор: Марія Савчук, Олена Кук
      Теги: Новини політики Новини України Північний потік-2 Новини США Новини Росії Будівництво Санкції Інвестиції Гроші
      Джерело: 24 канал
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