У Росії вигадали, як добудувати "Північний потік-2" попри санкції США

Корабель, який будував скандальний газопровід в обхід України "Північний потік-2", потрапив під санкції США. Однак у Росії знайшли уже новий, обіцяють добудувати газопровід до кінця 2020 року.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак наголосив, що завершити будівництво можливо за допомогою судна, яке наразі перебуває на Далекому Сході, пише "РБК-Україна".

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Однак потрібен певний час для того, аби підготувати корабель,

– сказав російський політик.

Для того, щоб відновити будівництво "Північного потоку-2" цьому кораблю потрібно пливти до данських вод близько 2 місяців.

Зауважимо, що трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

Тим часом, у Німеччині очікують на завершення будівництва у другій половині 2020 року.

Санкції США проти "Північного потоку-2": основне

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

Як відреагували на санкції у Росії: