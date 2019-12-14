14:58
14 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру
      Вєсті Кремля
      22:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, 13 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Кулеба в США закликав запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

      173 Читать новость на русском
      Україна закликала США запровадити санкції проти "Північного потоку-2" / hromadske.ua

      Україна закликала США якнайшвидше запровадити санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

      Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтону заявив, що тут ідеться не про Україну, а про щось більше, пише DW.

      Важливо: Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

      Йдеться про стратегічну рівновагу в Європі. Мова йде про енергетичну безпеку в Європі,
      – наголосив Кулеба.

      Український політик закликав Сенат США та президента Дональда Трампа підтримати ухвалені раніше Палатою представників санкції проти компаній, причетних до спорудження газогону "Північний потік-2".

      Напередодні Дональд Трамп заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет".

      Що відомо про візит Кулеби до США

      Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба – перший високопоставлений представник Києва, прийнятий у Вашингтоні з часу початку президентства Володимира Зеленського.

      Загалом під час візиту до Вашингтона Кулеба висловив надію на "справедливе" ставлення адміністрації США до нинішнього українського уряду.

      На що поширюються санкції США проти "Північного потоку-2":

      • на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
      • іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

      Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

      До речі: Хороші новини зі США: Гончарук прокоментував санкції проти "Північного потоку-2"

      Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

      Важливо! Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

      Що таке "Північний потік-2"Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      сьогодні
      3138
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Північний потік-2 Новини США Санкції Газ Газпром Газовий конфлікт Дмитро Кулеба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:02 Допінговий скандал: чому санкції WADA проти Росії ще нічого не вирішують
      Світлана Попова 1320
      сьогодні , 12:45 Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця
      Інна Жолобович 1086
      сьогодні , 12:00 Маньяк Чикатило – порождение советского строя
      Максим Мирович 835
      сьогодні , 09:04 Головні новини 13 грудня: Суд у справі вбивства Шеремета, Brexit наближається
      Северин Трач 1054
      сьогодні , 09:00 Страна праздничных тельняшек: почему в России не носят национальную одежду?
      Павло Казарін 1126
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук