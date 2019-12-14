Кулеба в США закликав запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Україна закликала США якнайшвидше запровадити санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтону заявив, що тут ідеться не про Україну, а про щось більше, пише DW.

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Йдеться про стратегічну рівновагу в Європі. Мова йде про енергетичну безпеку в Європі,

– наголосив Кулеба.

Український політик закликав Сенат США та президента Дональда Трампа підтримати ухвалені раніше Палатою представників санкції проти компаній, причетних до спорудження газогону "Північний потік-2".

Напередодні Дональд Трамп заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет".

Що відомо про візит Кулеби до США

Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба – перший високопоставлений представник Києва, прийнятий у Вашингтоні з часу початку президентства Володимира Зеленського.

Загалом під час візиту до Вашингтона Кулеба висловив надію на "справедливе" ставлення адміністрації США до нинішнього українського уряду.

На що поширюються санкції США проти "Північного потоку-2":

на судна, причетні до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;

іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна.

Таке рішення США завдасть серйозного удару по трубопроводах. Річ у тім, що Росія не має відповідної техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

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Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

Важливо! Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.



"Північний потік-2" на мапі

Що таке "Північний потік-2"Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.