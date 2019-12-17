Санкції США проти "Північного потоку-2": з'явилась реакція "Нафтогазу"

Сенат США ухвалив оборонний бюджет держави на 2020 рік, який серед іншого передбачає і санкції проти газопроводу в обхід України "Північного потоку-2". У "Нафтогазі" вже встигли подякувати партнерам за підтримку України.

Сьогодні просто свято якесь, ще одне хороше повідомлення з-за кордону, зазначає "Нафтогаз".

До слова: Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2": далі – Трамп

Санкції набудуть чинності після підписання президентом Трампом. Дякуємо команді "Нафтогазу", яка над цим працює, і відданим друзям в Україні та за її межами, які підтримують,

– підкреслили у компанії.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв підкреслив, що підписання документу може відбутися вже протягом кількох днів. Після цього компанії, задіяні на будівництві "Північного потоку-2", муситимуть згорнути роботи протягом найближчого часу або опиняться під санкціями США.

"Дякую нашим друзям в Україні і за кордоном за підтримку на цьому шляху. Також дякую команді, яка три роки допомогала цій події статися. Ще один важливий крок зроблено. Працюємо далі", – заявив Коболєв.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.