21:29
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Санкції США проти "Північного потоку-2": з'явилась реакція "Нафтогазу"

      543 Читать новость на русском
      У "Нафтогазі" назвали санкції США проти "Північного потоку-2" справжнім святом / ukrinform.ua

      Сенат США ухвалив оборонний бюджет держави на 2020 рік, який серед іншого передбачає і санкції проти газопроводу в обхід України "Північного потоку-2". У "Нафтогазі" вже встигли подякувати партнерам за підтримку України.

      Сьогодні просто свято якесь, ще одне хороше повідомлення з-за кордону, зазначає "Нафтогаз".

      До слова: Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2": далі – Трамп

      Санкції набудуть чинності після підписання президентом Трампом. Дякуємо команді "Нафтогазу", яка над цим працює, і відданим друзям в Україні та за її межами, які підтримують,
      – підкреслили у компанії.

      Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв підкреслив, що підписання документу може відбутися вже протягом кількох днів. Після цього компанії, задіяні на будівництві "Північного потоку-2", муситимуть згорнути роботи протягом найближчого часу або опиняться під санкціями США.

      "Дякую нашим друзям в Україні і за кордоном за підтримку на цьому шляху. Також дякую команді, яка три роки допомогала цій події статися. Ще один важливий крок зроблено. Працюємо далі", – заявив Коболєв.

      Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

       

      День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
      сьогодні
      27661
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини США Новини України Нафтогаз Андрій Коболєв Північний потік-2 Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
      Вероніка Климська 193
      сьогодні , 20:30 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 461
      сьогодні , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      335
      сьогодні , 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
      Олена Кандяк 86
      сьогодні , 19:10 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 578
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук