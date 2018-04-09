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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Санкції США проти Росії: Медведєв заявив про право на відповідь

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Медведєв прокоментував нові антиросійські санкції США
Медведєв прокоментував нові антиросійські санкції США / Фото з відкритих джерел

Нові антиросійські санкції США нелегітимні, і Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з віце-прем'єрами, передає "РИА Новости".

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Ці рішення, безумовно, є неприйнятними, ми вважаємо їх нелегітимними, оскільки вони взагалі перебувають поза площиною міжнародного права. І, звичайно, залишаємо за собою право на дії у відповідь, включаючи чинні торговельні угоди і процедури,
– наголосив Медведєв.

Російський прем'єр зазначив, що американський президент Дональд Трамп завжди виступав за протекціонізм у політиці США, і нові американські санкції підкреслюють це.

"Нагадаю, що ще будучи кандидатом у президенти, Трамп активно виступав за те, щоб Америка вела протекціоністську політику. Власне, ми зараз це все і спостерігаємо, причому не тільки стосовно Росії: проти цілого ряду держав вводяться нові мита. Це стосується і Євросоюзу на сталеву, на алюмінієву продукцію в тому числі. Ну а з Китаєм взагалі назріває пряма торгова війна", – сказав він.

Медведєв підкреслив, що нові санкції щодо Росії це ще один прояв цієї протекціоністської політики.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Санкції Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
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