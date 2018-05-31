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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Санкції тиснуть на нашу економіку, – новий очільник Рахункової палати Росії

402 Читать новость на русском
Олексій Кудрін
Олексій Кудрін / Фото з відкритих мереж

Новопризначений голова Рахункової палати Росії, а в минулому – екс-міністр фінансів РФ Олексій Кудрін зізнався, що санкції США негативно впливають на російську економіку.

Про це він розповів в інтерв'ю Les Echos.

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Санкції чинять негативний вплив, навіть якщо в окремих секторах, зокрема в агробізнесі, шляхом російських санкцій був введений протекціонізм, завдяки чому вони стали ефективнішими. Нові санкції Вашингтона можуть коштувати Росії 0,4-0,5 пунктів економічного зросту, який у цьому році не перевищить 1,7%,
– висловився російський чиновник.

На новій посаді Кудрін планує вплинути на президента РФ щодо питань про реформи, які, на його думку, необхідно проводити негайно, йдеться у статті. Глава Рахункової палати також запевнив, що його головною метою буде зниження рівня корупції в адміністративній системі Росії.

"Безумовно, зараз я знову стаю високопосадовцем з більш обмеженою свободою слова, ніж раніше. Але я, як і раніше, буду висловлювати свою позицію і критикувати! В ролі голови Рахункової палати у мене буде прямий доступ до президента. (...) На цій посаді переді мною стоїть завдання робити звіти про уряд, про його бюджет і фінансові рахунки. Це дасть мені додаткову можливість аналізувати урядову політику", – пояснив Кудрін.

Нагадаємо, за декілька днів до інавгурації Путіна видання Financial Times повідомило, що президент РФ обмірковує можливість призначення Кудріна "представником глави Кремля із міжнародного економічного співробітництва". Саме він був міністром фінансів Росії в перші два президентські терміни Володимира Путіна. Тоді Кудрін допоміг залучити в країну інвесторів і стабілізувати фінансову ситуацію, однак у 2011 році чиновник залишив свій пост "через суперечності з Дмитром Медведєвим", йдеться у статті.

У 2017-му Путін доручив екс-міністрові фінансів розробку економічного плану на новий президентський термін, що дало багатьом підстави вважати, що згодом Кудрін отримає важливий пост в адміністрації. Однак згодом з'ясувалося, що глава Кремля відвів йому значно меншу роль голови Рахункової палати.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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