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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Санкції вихолощують Росію, і не лише в плані економіки, – експерт

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Санкції подіють, хоча і не так швидко
Санкції подіють, хоча і не так швидко / 24 Канал

Міжнародний тиск і санкції впливають на Росію, але на дають миттєвого ефекту. Це середньострокова перспектива, яка потихеньку, але систематично вихолощує РФ економічно, технологічно і вже елітарно.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

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Зокрема, зазначає він, дієвість санкцій відчуло найближче оточення Путіна, яке втратило за кілька днів мільярди доларів. Падають акції потужних російських компаній, девальвує рубль.

За задумкою США як провайдера санкцій, рано чи пізно оточенню Путіна і російському суспільству набридне не виправдана агресія зовнішньої політики. Тоді постане питання, чи не краще займатися внутрішніми проблемами, проводити реформи, а не тратити кошти на не зрозумілі імперські амбіції,
– вважає Василь Мокан.

Водночас він наголошує: в Путіна є запас міцності. До того ж політика Кремля спрямована на формування колективного зовнішнього ворога у вигляді Заходу, який хоче знищити Росію. І, безумовно, робиться наголос на військовій потужності РФ, щоб мати аргумент на переговорах.

"Санкційний тиск свої результати дає. Не так швидко, як би хотілося. Поступово Росія робиться слабшою. Так чи інакше настане момент, коли вона змушена буде йти на компроміс", – переконаний Мокан.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. Перші наслідки суттєво відчули на собі кілька відомих олігархів. Олег Дерипаска, фінансове статки якого одразу скоротилися на 1,3 мільярда доларів. Стільки ж втратив і його партнер по "Норильському нікелю" Володимир Потанін, якого немає в списку санкцій. Замикає трійку Віктор Вексельберг, який разом з партнерами втратив майже 1 мільярд доларів. Загалом, російські олігархи за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Станом на вівторок, 10 квітня, ситуація для російських товстосумів ще більше ускладнилась – сумарні втрати сягли 17 мільярдів доларів, в тому числі гаманець Потаніна схуд на 2,2 мільярда, а у Дерипаски – на 2,06 мільярда доларів.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Санкції Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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