Санкції ЄС проти російської агресії на морі: відомі імена росіян, проти яких ввели обмеження

Пакет "азовських" санкцій, які посли Євросоюзу днями затвердили проти 8 росіян, вже невдовзі вступить у силу. Зазначених осіб додадуть до наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених ЄС у березні 2014 року.

Окремого нового пакету санкцій щодо російської агресії поблизу Керченської протоки немає. Про це з посиланням на власні джерела інформує "Інтерфакс".

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Окрім цього, інформагентство оприлюднило прізвища осіб, проти яких мають невдовзі ввести обмеження: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шипіцин, Шатохін, Ромашкін і Щербаков. Поки встановити, ким конкретно є ці люди, складно.

Для них санкції будуть запроваджені у вигляді заборони на в’їзд і заморожування активів. Станом на цей момент у списку, до якого долучать цих 8 росіян, перебувають 153 людини і 40 компаній.

Додамо, до липня 2019 року проти Росії діють такі обмеження:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Що відомо про агресію РФ поблизу Керченської протоки і чому проти Росії вводять санкції? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.



Своєю чергою, у Європі та США вже неодноразово закликали росіян звільнити полонених українців. Там засуджують дії Росії і погрожують новими санкціями.