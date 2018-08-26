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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Санкції з Пекла": 27 серпня США завдають нового удару по Росії, і вже готують продовження

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27 серпня росіяни відчують ще один удар від Білого дому – набудуть чинності нові американські санкції проти Москви. Обмежувальні заходи є відповіддю на застосування Росією хімічної зброї у Британії та отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Припинити надання державних кредитів, заборонити постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї – такі заходи передбачає перший етап санкцій США проти Росії через її хімічну атаку у Британії. Перелік обмежувальних заходів днями опублікували у Федеральному реєстрі США.

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Санкції ввели відповідно до закону про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року. Тепер – пильно стежитимуть, чи матимуть вони бажаний ефект.

Ми зобов'язані протягом 90 днів спостерігати, чи порушник, у цьому випадку Росія, припинив програму хімічної зброї і надав докази міжнародним інспекторам, що так і є насправді,
– підкреслив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Якщо ж Росія вимог не виконає, проти неї можуть запровадити другий, жорсткіший пакет санкцій.

Болтон Санкції
Джон Болтон зазначив, що за Росією три місяці пильно спостерігатимуть

Ймовірно, він обмежить експорт й імпорт товарів та заморозить дипломатичні відносини між обома країнами. Крім того, можуть скасувати польоти до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот".

Значущість наших заходів повинна вимірюватися їх стратегічним впливом. Хоча злочинні дії Росії не припиняються, її авантюризм стримується усвідомленням того, що ми можемо завдати ще більшого удару економіці. І ми без вагань так і зробимо, якщо її поведінка відчутно не зміниться,
– наголосила заступниця міністра фінансів США Сігал Манделкер.

У російському МЗС погрожують заборонити в'їзд до Росії низці американських політиків.

Санкції
Сігал Манделкер впевнена, що санкції стримують російську агресію

Свою причетність до отруєння Скрипалів Москва і надалі заперечує, санкції США називає "драконівськими", і наголошує – такі заходи лише погіршать відносини між двома державами.

Що стосується санкцій, то ці дії беззмістовні та контрпродуктивні, особливо щодо такої країни як Росія. Сподіваюсь, що усвідомлення того, що ця політика не має перспектив, все-таки колись прийде до наших американських партнерів, і ми почнемо співпрацювати в нормальному режимі,
– відреагував на новий пакет санкцій президент Росії Володимир Путін.

Тим часом у США, окрім "драконівських", ще готують проти Росії так звані "санкції з Пекла".

Санкції
Володимир Путін називає санкції контрпродуктивними

Група сенаторів вже внесла до конгресу відповідний законопроект. Він передбачає набір суворих заходів. Наприклад, заморожування активів банків та заборону на операції з державним боргом.

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Такий тиск на Росію може стати критичним для її ринків. Та законопроект, ймовірно, вже будуть розглядати після виборів до Конгресу США у листопаді 2018 року.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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