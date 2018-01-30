Санкції завдали Росії збитків на мільярди доларів, – Держдеп

Закон щодо санкцій проти Росії завадив реалізації міжнародних договорів РФ у сфері розвідки та оборони на загальну суму в кілька мільярдів американських доларів.

Про це мовиться в заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт, повідомляє " Укрінформ ".

"Сьогодні ми повідомили Конгресу про те, що це законодавство та його реалізація стримують оборонні продажі Росії", – сказала Науерт.