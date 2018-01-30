Санкції завдали Росії збитків на мільярди доларів, – Держдеп
03:05, сьогодні 1089 Читать новость на русском
Закон щодо санкцій проти Росії завадив реалізації міжнародних договорів РФ у сфері розвідки та оборони на загальну суму в кілька мільярдів американських доларів.
Про це мовиться в заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт, повідомляє " Укрінформ".
"Сьогодні ми повідомили Конгресу про те, що це законодавство та його реалізація стримують оборонні продажі Росії", – сказала Науерт.
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Вона додала, що з часу прийняття санкції, за підрахунками США, іноземні уряди відмовилися від угод з Росією у сфері закупівель на кілька мільярдів доларів.
Джерело: 24 Канал
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