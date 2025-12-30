Санта офіційно перетнув кордон України та привіз "гарантії безпеки", – ДПСУ

Прикордонники зафіксували, як Санта-Клаус перетинає кордон України на вантажівці. Крім подарунків, він привіз гарантії безпеки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Дивіться також Новий 2026 рік: головні кольори, тварина року та в чому зустрічати

Як Санта перетнув український кордон?

Увечері вівторка, 30 грудня, Держприкордонслужба повідомила, що Санта-Клаус вже в Україні.

Офіційно! ДПСУ повідомляє: Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки",

– написали прикордонники.

Санта вже в Україні: дивіться відео ДПСУ

У ДПСУ опублікували відео, на якому прикордонники фіксують момент перетину кордону Санти на вантажівці. Серед великої кількості подарункових пакунків до України провезли також "гарантії безпеки", подібні до далекобійних західних ракет.

Де живе Санта-Клаус?