"Санта-Барбара": 2 137 серій, юний Ді Капріо, зламане ліжко під час імітації сексу

"Санта-Барбара", без перебільшення, справжня кіноепопея. Цей серіал йшов в ефірі з 30 липня 1984 року до 2 січня 1992 року! 9 років глядачі жили життям улюблених героїв. Тож до дня виходу в ефір першої серії редакція 24 Каналу зібрала для вас цікаві факти про серіал.

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Скільки серій має "Санта-Барбара"

Здається, що "Гра престолів" дуже довгий серіал? Ну що ж, "Санта-Барбара" перегнала сучасну зірку серіалів. 9 сезонів і 2 137 серій побачили глядачі! Не повірите, але це далеко не межа. Серед найдовших телевізійних мильних опер "Санта-Барбара" на 10-му місці. А от перше місце за серіалом "Дороговказне світло": 18 262 серій!

Ви уявляєте, з якою швидкістю мали працювати сценаристи? Ми знаємо відповідь: по 100 сторінок тексту за день! Сценаристами серіалу були Бріджит і Джером Добсони. Це сімейна пара, яка заради роботи над кіноепопеєю закинули свій бізнес. На сценаріях до серіалу вони заробили 30 мільйонів доларів.

Сценаристи серіалу

До слова, 43 хвилини екранного часу знімали один день.

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Скільки людей працювало над серіалом

За 9 років виробництва серіалу безліч раз змінювався склад людей, які трудилися над "милом". Причому змінювалися не лише сценаристи, продюсери й інші люди за кадром, але й самі актори.

До прикладу, голову клану СіСі Кепвелла зіграло аж 6 різних акторів! А першого актора, який виконував цю роль, Ллойда Бочнера глядачі побачили лише в рекламі.

Також змінилося три Мейсона, два Теда, чотири Келлі, дві Джини і кілька Сантан.

Всього у "Санта-Барбарі" зіграло 142 актори, було задіяно 5 сценаристів та 5 режисерів. А от одягало і гримувало їх 150 професіоналів.

А хто ваш улюблений персонаж?

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Знімалися у "мильній опері" не лише актори, але й керівництво телеканалу NBC. Так бога (якщо ви раптом забули сюжет: один із кіногероїв Мейсон впав у кому і подумки потрапив у рай) зіграв програмний керівник денного ефіру NBC Брайан Фрост.

Які зірки знімалися у "Санта-Барбарі"

Звісно ж, для фанатів "Санта-Барбари" усі актори з серіалу зірки світового масштабу. Але серед акторського складу й ті, хто добився справжнього успіху у серйозному кіно!

Так, 16-річний Леонардо Ді Капріо виконав роль Мейсона Кепвелла. А для Робін Райт серіал був дебютом у кіно. Вона зіграла роль сестри Мейсона. А пізніше акторка знімалася у фільмах: "Іграшки", "Форрест Гамп" та серіалі "Картковий будинок".

Юний Ді Капріо знявся у "мильній опері"

Харлі Джейн Козак зіграла роль колишньої монахині Мері. Після серіалу дівчина знялася у десятках фільмів. Її партнерами по сцені були Бред Піт, Стів Мартін та інші.

Ненсі Лі Гран, яка зіграла роль Джулії, протрималася у серіалі до кінця! Згодом вона знялася у мильній опері "Головний госпіталь", а пізніше стала ведучою SOAPnet.

Темпераменті актори

Герої мильної кіноепопеї відомі своїм темпераментним характером. Так от, схоже, актори перейняли у них цю рису.

Один із виконавців ролі голови клану СіСі Джед Аллен під час сцени сексу настільки старався передати пристрасть, що просто зламав ліжко.

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А виконавець ролі Круза Кастільо Ей Мартінез у сцені сварки з персонажем Джастіна Діаса Кейтом скинув опонента у басейн. По сценарію вони мали просто сваритися. Але кадр вийшов настільки вражаючим, що його залишили.

Де знімали "Санта-Барбару"

Серіал "Санта-Барбара" не знімали у справжній Санта-Барбарі! Зйомки проходили за 140 кілометрів. А загальна площа знімальної площадки становила – 1 800 метрів квадратних.

"Санта-Барбару" знімали не у Санта-Барбарі

"Санта-Барбара" і гроші

30 000 000 доларів – заробили сценаристи

400 000 доларів – коштувала кожна серія мильної опери

2 000 доларів – найбільший гонорар за один день роботи

"Санта-Барбару" з теплою у серці згадують мільйони прихильників у всьому світі. Адже показана вона у 50 країнах світу. До речі, у США серіал не був дуже популярним. Мильну оперу оцінили понад 20 "Денними преміями Еммі" у різних номінаціях.