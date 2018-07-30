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"Санта-Барбара": 2 137 серій, юний Ді Капріо, зламане ліжко під час імітації сексу

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А хто ваш улюблений персонаж?
А хто ваш улюблений персонаж? / 24 Канал

"Санта-Барбара", без перебільшення, справжня кіноепопея. Цей серіал йшов в ефірі з 30 липня 1984 року до 2 січня 1992 року! 9 років глядачі жили життям улюблених героїв. Тож до дня виходу в ефір першої серії редакція 24 Каналу зібрала для вас цікаві факти про серіал.

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Скільки серій має "Санта-Барбара"

Здається, що "Гра престолів" дуже довгий серіал? Ну що ж, "Санта-Барбара" перегнала сучасну зірку серіалів. 9 сезонів і 2 137 серій побачили глядачі! Не повірите, але це далеко не межа. Серед найдовших телевізійних мильних опер "Санта-Барбара" на 10-му місці. А от перше місце за серіалом "Дороговказне світло": 18 262 серій!

Ви уявляєте, з якою швидкістю мали працювати сценаристи? Ми знаємо відповідь: по 100 сторінок тексту за день! Сценаристами серіалу були Бріджит і Джером Добсони. Це сімейна пара, яка заради роботи над кіноепопеєю закинули свій бізнес. На сценаріях до серіалу вони заробили 30 мільйонів доларів.

Санта-Барбара

Сценаристи серіалу

До слова, 43 хвилини екранного часу знімали один день.

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Скільки людей працювало над серіалом

За 9 років виробництва серіалу безліч раз змінювався склад людей, які трудилися над "милом". Причому змінювалися не лише сценаристи, продюсери й інші люди за кадром, але й самі актори.

До прикладу, голову клану СіСі Кепвелла зіграло аж 6 різних акторів! А першого актора, який виконував цю роль, Ллойда Бочнера глядачі побачили лише в рекламі.

Також змінилося три Мейсона, два Теда, чотири Келлі, дві Джини і кілька Сантан.

Всього у "Санта-Барбарі" зіграло 142 актори, було задіяно 5 сценаристів та 5 режисерів. А от одягало і гримувало їх 150 професіоналів.

Санта Барбара

А хто ваш улюблений персонаж?

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Знімалися у "мильній опері" не лише актори, але й керівництво телеканалу NBC. Так бога (якщо ви раптом забули сюжет: один із кіногероїв Мейсон впав у кому і подумки потрапив у рай) зіграв програмний керівник денного ефіру NBC Брайан Фрост.

Які зірки знімалися у "Санта-Барбарі"

Звісно ж, для фанатів "Санта-Барбари" усі актори з серіалу зірки світового масштабу. Але серед акторського складу й ті, хто добився справжнього успіху у серйозному кіно!

Так, 16-річний Леонардо Ді Капріо виконав роль Мейсона Кепвелла. А для Робін Райт серіал був дебютом у кіно. Вона зіграла роль сестри Мейсона. А пізніше акторка знімалася у фільмах: "Іграшки", "Форрест Гамп" та серіалі "Картковий будинок".

Санта Барбара Ді Капріо

Юний Ді Капріо знявся у "мильній опері"

Харлі Джейн Козак зіграла роль колишньої монахині Мері. Після серіалу дівчина знялася у десятках фільмів. Її партнерами по сцені були Бред Піт, Стів Мартін та інші.

Ненсі Лі Гран, яка зіграла роль Джулії, протрималася у серіалі до кінця! Згодом вона знялася у мильній опері "Головний госпіталь", а пізніше стала ведучою SOAPnet.

Темпераменті актори

Герої мильної кіноепопеї відомі своїм темпераментним характером. Так от, схоже, актори перейняли у них цю рису.

Один із виконавців ролі голови клану СіСі Джед Аллен під час сцени сексу настільки старався передати пристрасть, що просто зламав ліжко.

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А виконавець ролі Круза Кастільо Ей Мартінез у сцені сварки з персонажем Джастіна Діаса Кейтом скинув опонента у басейн. По сценарію вони мали просто сваритися. Але кадр вийшов настільки вражаючим, що його залишили.

Де знімали "Санта-Барбару"

Серіал "Санта-Барбара" не знімали у справжній Санта-Барбарі! Зйомки проходили за 140 кілометрів. А загальна площа знімальної площадки становила – 1 800 метрів квадратних.

Санта Барбара

"Санта-Барбару" знімали не у Санта-Барбарі

"Санта-Барбара" і гроші

30 000 000 доларів – заробили сценаристи
400 000 доларів – коштувала кожна серія мильної опери
2 000 доларів – найбільший гонорар за один день роботи

"Санта-Барбару" з теплою у серці згадують мільйони прихильників у всьому світі. Адже показана вона у 50 країнах світу. До речі, у США серіал не був дуже популярним. Мильну оперу оцінили понад 20 "Денними преміями Еммі" у різних номінаціях.

Автор: Настя Сукач
Теги: LifeStyle Публікації Кіно Статті
Джерело: 24 Канал
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