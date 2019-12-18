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      САП хоче позбавити європейського інвестора CTP права власності

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      Господарський суд починає розгляд звернення САП про позбавлення європейського інвестора CTP права власності / Соцмережі

      18 грудня об 11:30 Господарський суд почне розглядати звернення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про позбавлення європейського інвестора CTP права власності. Саме через продаж у Львові землі цій компанії САП раніше оголошувала підозру меру Львова Андрію Садовому.

      За словами Садового, якщо господарський суд ухвалить негативний для СТР вирок, надії на індустріальний партк у Львові буде знищено.

      Зверніть увагу! Знайомтеся, CTP: що треба знати про компанію, яка купила землю поблизу Львова

      Мовиться про:

      1. 3 тисячі робочих місць;
      2. 147 мільйонів податку до бюджету Львова та України щороку. 

      Зауважимо, що СТР є найбільшим інвестором у Центральній і Східній Європі. Ця компанія збудувала 96 індустріальних парків у світі.

      Все це Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче поставити під сумнів, а разом з цим ще більше понизити інвестиційний клімат України. Боротьба триває! Львів і правда переможуть! 
      – наголосив Садовий.

      Що відомо про попередню справу за участю СТР

      У 2015 році Львів на відкритому конкурсі продав СТР за 54 мільйони гривень землю у місті. . Компанія планує збудувати під Львовом індустріальний парк (де працюватимуть різні виробництва) на 3 тисячі робочих місць з середньою зарплатою у 10 тисяч гривень.

      21 листопада щодо цієї справи САП оголосило Садовому підозру. А 27 числа Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Прокурори ж вимагали 50 мільйонів застави. На їхню думку, місто продало інвесторові землю за заниженою ціною, а ринкова ціна ділянки становить нібито 140 мільйонів гривень.

      Згодом Садовий подав на це рішення апеляцію. Уночі проти 5 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала попереднє рішення щодо застави. Щоправда, застосувала до Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

      Цікаво! Садовий розповів, чому його політично переслідують

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова САП Андрій Садовий
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