"САП не чіпаємо": Комітет Ради вніс важливі поправки до проєкту закону про реформу прокуратури

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності продовжить розглядати проєкт закону про реформу прокуратури 10 вересня. Однак вже 9 вересня члени комітету ухвалили низку правок та зауважень.

Про це повідомив голова комітету Денис Монастирський, депутат від фракції "Слуга народу". А після засідання комітету Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка пояснив журналістам, про які саме правки мовиться.

Нагадаємо, Рябошапка вже звільнив головних прокурорів 12 областей: список

Поправки до законопроєкту про реформу прокуратури

Одна з правок стосуватиметься студентів Національної академії прокуратури – реформа галузі зачепить цей навчальний заклад. Чимало його студентів вважають, що через зазначений закон вони можуть опинитися на вулиці без диплома, і навіть виходили через це на протести під стіни ГПУ та Офісу Президента.

Інша правка – щодо порядку передання проваджень Військової прокуратури. "Хто буде далі здійснювати розслідування, хто здійснюватиме процесуальне керівництво і представництво в судах", – пояснив генпрокурор.

Рябошапка наголосив, що реформа не стосуватиметься Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Цей блок ми поки що не чіпаємо. Щодо інших – потрібна переатестація, система оцінювання на кількох рівнях, працюватимуть кілька кадрових комісій за участі представників громадськості,

– розповів Рябошапка.

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Які основні зміни будуть в прокуратурі

Генеральну прокуратуру реформують в Офіс Генпрокурора, ліквідують Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора. Ці речі засадничі у проєкті закону і їх змінювати не будуть.

Президент матиме право своїм указом звільнити генпрокурора з посади на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.

Посаду генпрокурора зможе обіймати тільки громадянин України з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не меншим за 5 років.

"Це сектор, де ми очікуємо великий опір": місяць тому, 7 серпня, Руслан Рябошапка розповів 24 каналу про заплановані зміни в прокуратурі.