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      "САП не чіпаємо": Комітет Ради вніс важливі поправки до проєкту закону про реформу прокуратури

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      Рябошапка пояснив, як змінили законопроєкт про реформу прокуратури
      Рябошапка пояснив, як змінили законопроєкт про реформу прокуратури / opinionua.com

      Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності продовжить розглядати проєкт закону про реформу прокуратури 10 вересня. Однак вже 9 вересня члени комітету ухвалили низку правок та зауважень.

      Про це повідомив голова комітету Денис Монастирський, депутат від фракції "Слуга народу". А після засідання комітету Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка пояснив журналістам, про які саме правки мовиться.

      Нагадаємо, Рябошапка вже звільнив головних прокурорів 12 областей: список

      Поправки до законопроєкту про реформу прокуратури

      Одна з правок стосуватиметься студентів Національної академії прокуратури – реформа галузі зачепить цей навчальний заклад. Чимало його студентів вважають, що через зазначений закон вони можуть опинитися на вулиці без диплома, і навіть виходили через це на протести під стіни ГПУ та Офісу Президента.

      Інша правка – щодо порядку передання проваджень Військової прокуратури. "Хто буде далі здійснювати розслідування, хто здійснюватиме процесуальне керівництво і представництво в судах", – пояснив генпрокурор.

      Рябошапка наголосив, що реформа не стосуватиметься Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

      Цей блок ми поки що не чіпаємо. Щодо інших – потрібна переатестація, система оцінювання на кількох рівнях, працюватимуть кілька кадрових комісій за участі представників громадськості,
      – розповів Рябошапка.

      Читайте також: Руслан Рябошапка – з НАЗК в крісло Генпрокурора

      Які основні зміни будуть в прокуратурі

      Генеральну прокуратуру реформують в Офіс Генпрокурора, ліквідують Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора. Ці речі засадничі у проєкті закону і їх змінювати не будуть.

      Президент матиме право своїм указом звільнити генпрокурора з посади на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.

      Посаду генпрокурора зможе обіймати тільки громадянин України з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не меншим за 5 років.

      "Це сектор, де ми очікуємо великий опір": місяць тому, 7 серпня, Руслан Рябошапка розповів 24 каналу про заплановані зміни в прокуратурі.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Реформи ГПУ Руслан Рябошапка Законодавство САП
      Джерело: 24 канал
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