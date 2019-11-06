САП оголосила обвинувальний акт у справі Труханова: що не задекларував одеський мер

На засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор САП оголосив обвинувальний акт стосовно одеського міського голови Геннадія Труханова. Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй фейсбук-сторінці.

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На засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення і сторона захисту виступили з вступними промовами. Крім того, колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів по справі,

– мовиться у повідомленні.

Наступне судове засідання у справі Труханова відбудеться 22 листопада о 10 ранку.

Що не задекларував Труханов?Ймовірно, одеський мер вніс недостовірні дані у декларації за 2015 і 2016 роки. За версією слідства, Труханов не вказав у документах квартиру, елінг, дачу, майно дружини.



Яке майно не декларував Труханов/ інфографіка 24 каналу

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