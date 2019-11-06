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      САП оголосила обвинувальний акт у справі Труханова: що не задекларував одеський мер

      67 Читать новость на русском
      Геннадій Труханов
      Геннадій Труханов / Резонанс

      На засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор САП оголосив обвинувальний акт стосовно одеського міського голови Геннадія Труханова. Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

      Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй фейсбук-сторінці.

      Актуально: Мамин дім і єдина квартира в Одесі: яку нерухомість декларує і приховує Геннадій Труханов

      На засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення і сторона захисту виступили з вступними промовами. Крім того, колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів по справі,
      – мовиться у повідомленні.

      Наступне судове засідання у справі Труханова відбудеться 22 листопада о 10 ранку.

      Що не задекларував Труханов?Ймовірно, одеський мер вніс недостовірні дані у декларації за 2015 і 2016 роки. За версією слідства, Труханов не вказав у документах квартиру, елінг, дачу, майно дружини.

      Труханов декларація суд
      Яке майно не декларував Труханов/ інфографіка 24 каналу

      За що мера Одеси вже судили?

      • У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину – у змові та придбанні за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".
      • Згодом Труханову висунули обвинувачення і почали розглядати справу по суті.
      • Разом з Трухановим на лаві підсудних перебували ще 7 осіб, серед яких і заступник мера Павло Вугельман.
      • Втім, вже 9 липня Малиновський райсуд Одеси виніс виправдальний вирок Труханову.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Геннадій Труханов САП е-декларування Новини Одеси Елітна нерухомість
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