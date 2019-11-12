САП повідомила про підозру у справі VAB банку 8 людям

Детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрюють 8 осіб у заволодінні 1,2 мільярда гривень кредиту банку.

Ймовірно, вони привласнили гроші стабілізаційного кредиту, який Нацбанк надав VAB банку на рефінансування, повідомили на сайті САП.

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Серед осіб, яким оголосили підозру:

колишній перший заступник голови НБУ (наразі голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук);

ексдиректор генерального департаменту банківського нагляду;

колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку в Києві та Київській області;

ексголова спостережної ради VAB банку;

заступник голови правління VAB банку;

троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками VAB банку.

Найближчим часом САП планує подати клопотання до Вищого антикорупційного суду для визначення способу покарання винних. Серед варіантів – арешт або внесення застави на суму від 2,5 до 30 мільйонів гривень.

Раніше детективи НАБУ затримали голову правління Райффайзен Банку Писарука та повідомили про затримання 7 людей, пов’язаних із ймовірним заволодіння рефінансуванням Нацбанку. Жодних прізвищ тоді не називали.

Що відомо про справу VAB банку ?

За даними слідства, у жовтні 2014 року VAB банк звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Нацбанк погодився, не зважаючи на те, що банк не надав усіх надав усіх необхідних документів.

У прокуратурі вважають, що вартість нерухомості, яку VAB банк дав Нацбанку як заставу, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, а згодом – ліквідували.

Що таке стабілізаційний кредит? Кредит, який НБУ надає платоспроможному банку для підтримки його ліквідності терміном до 2 років під програму фінансового оздоровлення банку. Нацбанк має право продовжувати термін користування таким кредитом до 5 років.