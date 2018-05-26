Сара Джесіка Паркер показала унікальний кадр з перших зйомок у фільмі: чарівне фото

Голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер може похизуватись чималою кількістю зйомок та роботою у популярних фільмах. Однак на першому знімальному майданчику зірка виглядала збентежено та розгублено. Це зірка продемонструвала на сторінці в Instagram.

Сара Джесіка Паркер за роки кар'єри отримала визнання у світі та чималу кількість прихильників. Зірка запам'яталась яскравими ролями у кінострічках. Зокрема, у серіалі "Секс і місто", фільмах "Кохання та інші неприємності", "Якщо Люсі впаде", "Куди поділись Моргани" та інших. Однак мало хто знає, що Сара Джесіка Паркер розпочала акторську кар'єру з фільму "Дівчинка з сірниками".

Читайте також: Сара Джесіка Паркер створила вишукані весільні сукні

Кінострічку зняли у 1974 році за мотивами однойменної книги Ганса Крістіана Андерсона. Зйомки пройшли в американському Огайо. Це була перша роль Сари Джесіки Паркер, відтак зірка вирішила показати, як вона виглядала на початку акторської кар'єри.

На архівному знімку, опублікованому акторкою, юній знаменитості всього 9 років. Дівчинка дещо розгублено сидить та дивиться не в камеру.

Момент, коли зародилась моя любов до акторства. Моя перша робота. Граючи дівчинку з сірниками за мотивами книги Ганса Крістіана Андерсона "Дівчинка з сірниками", 1974 рік. Це були п'ять щасливих днів,

– поділилась спогадами Сара Джесіка Паркер.

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker) 24 Тра 2018 р. о 10:19 PDT

Чарівний кадр з'явився на Instagram-сторінці Сари Джесіки Паркер та вразив її прихильників. Майже 300 тисяч користувачів мережі вподобали архівне фото акторки.