Сара Джессіка Паркер відкриває власне книжкове видавництво

Зірка серіалу "Секс і місто" акторка Сара Джесіка Паркер запускає власне міні-видавництво під крилом великого видавничого дому Hogarth.

Першу книгу актриса випустить вже у червні цього року, йдеться у виданні Entertainment Weekly

Така ідея в акторки виникла, тому що за її словами вона має великий читацький досвід і дуже любить книги. Варто додатим, що Паркер буде читати книги видавництва Hogarth, що готуються до виходу, і ті, що їй дуже сподобаються, буде брати під крило і всіляко рекламувати, залучаючи до цього також інших знаменитостей.

Першою книгою, яку випустить актриса вже в червні цього року, стане дебютний роман Фатіми Фарім Мірзи "Місце для нас".

