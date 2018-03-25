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Сара Джессіка Паркер відкриває власне книжкове видавництво

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Сара Джессіка Паркер відкриває власне книжкове видавництво
Сара Джессіка Паркер відкриває власне книжкове видавництво / Фото з відкритих джерел

Зірка серіалу "Секс і місто" акторка Сара Джесіка Паркер запускає власне міні-видавництво під крилом великого видавничого дому Hogarth.

Першу книгу актриса випустить вже у червні цього року, йдеться у виданні Entertainment Weekly.

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Така ідея в акторки виникла, тому що за її словами вона має великий читацький досвід і дуже любить книги. Варто додатим, що Паркер буде читати книги видавництва Hogarth, що готуються до виходу, і ті, що їй дуже сподобаються, буде брати під крило і всіляко рекламувати, залучаючи до цього також інших знаменитостей.
Першою книгою, яку випустить актриса вже в червні цього року, стане дебютний роман Фатіми Фарім Мірзи "Місце для нас".
Нагадаємо про те, що недавно Сарі Джесіці Паркер запропонували роль у новому фільмі "Best Day of My Life". Для зйомок у романтичній комедії акторка змінила зачіску.
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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