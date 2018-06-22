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Сара Коннор з "Термінатора" знову зніметься у бойовику: фото

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Лінда Хемілтон
Лінда Хемілтон

Актрису Лінду Хемілтон, яка прославилася завдяки ролі Сари Коннор у перших двох фільмах про "Термінатора", помітили на зйомках нового фільму в Мадриді.

На фото помітно, що 61-річна Лінда у чудовій формі. Вона було одягнена у бронежилет та тримала зброю у руках.

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Лінда Хемілтон на зйомках нового "Термінатора"

Новий фільм наразі не отримав назву, але відомо, що стрічка вийде в листопаді 2019 року. Зірка "Термінатора" Арнольд Шварценеггер також зніметься в шостому фільмі.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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