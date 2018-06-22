Сара Коннор з "Термінатора" знову зніметься у бойовику: фото

Актрису Лінду Хемілтон, яка прославилася завдяки ролі Сари Коннор у перших двох фільмах про "Термінатора", помітили на зйомках нового фільму в Мадриді.

На фото помітно, що 61-річна Лінда у чудовій формі. Вона було одягнена у бронежилет та тримала зброю у руках.

Читайте також: Скандальний Кевін Спейсі повернувся у кіно: у якій стрічці з’явився актор

Лінда Хемілтон на зйомках нового "Термінатора"

Новий фільм наразі не отримав назву, але відомо, що стрічка вийде в листопаді 2019 року. Зірка "Термінатора" Арнольд Шварценеггер також зніметься в шостому фільмі.