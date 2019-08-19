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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Артем Овдієнко

      Сара Нетаньяху викинула шматок короваю на землю: чому Україні треба закрити очі на цей вчинок?

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      Сара та Біньямін Нетаньяху
      Сара та Біньямін Нетаньяху / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з офіційним візитом прибув до Києва. Дружина політика Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, яким її пригостили.

      Дипломатичний скандал з візитом ізраїльського прем'єра в Україну.
      Неприємно? Дуже! Але чи тягне це на так званий дипломатичний скандал?

      Деталі візиту: Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху: що відомо – фото і відео

      Загалом, усі нації мають свої традиції, а країни, які дружні одна до одної намагаються чужі традиції вшановувати, якими б дивними вони їм не здавалися. Тим більше, якщо спілкування відбувається на високому рівні, діє заздалегідь узгоджений протокол, де прописані всі нюанси. Візит ізраїльського прем'єра Біньямін Нетаньяху з дружиною – це і є найвищий з можливих рівнів, адже саме прем'єр в Ізраїлі є головою держави. Звісно, є також президент, але певен, багато не знаєте як його звати – Реувен Рівлін. В Ізраїлі він має виключно представницькі функції, адже Ізраїль це парламентська республіка, очільником якої є прем'єр.

      Отже, мені важко повірити, що Сара Нетаньяху не була проінструктована службою протоколу про особливості української привітальної церемонії. 

      Проте, дружину ізраїльського прем'єра певною мірою можна зрозуміти. По-перше, вона не їла шматок хліба, відірваний її чоловіком, мені, наприклад, також не надто було б приємно, якби хтось торкався руками моєї їжі. По-друге, наша вітальна традиція з кораваєм та дівчатами у вишиванках, такий лютий совок і дрімуча шароварщина. Не можу зрозуміти, чому такий звичай з радянських часів досі зберігся?

      То ж єдине, що в цій ситуації неприємне, це те, що шматок хліба опинився на землі. Якби це було зроблено демонстративно і навмисно, тоді було б удвічі неприємніше. Я чомусь певен, що Сара Нетаньягу не робила це з метою образити українців, а радше був інстинктивний жест із небажанням їсти те, чого торкався руками її чоловік.

      Більше того, офіційний Київ не може собі дозволити образитися, адже Ізраїль потрібен нам як союзник та можливий переговірник із Росією щодо Донбасу. Варто розуміти, що останній візит ізраїльського прем'єра в Україну був 20 років тому, проте до Путіна вони літають регулярно, зокрема для обговорень сирійського питання. Ізраїль має досвід та налагоджені контакти в Кремлі для вдалого посередництва – це важливо. Так само, як нам важливо мати доступ до ізраїльського ринку зброї, медичних технологій та сільськогосподарських технологій, адже ця країни нині одна із найрозвинутіших у світі. Україні важливо перебрати ізраїльський військовий досвід – це одна із небагатьох країн світу, яка постійно воює, має одну з найкращих армій світу – не парадну – а військових з реальним бойовим досвідом.

      Веду до того, що ситуація з короваєм вкрай неприємна, але ми не можемо собі дозволити роздути з мухи слона, й перетворити її на дипломатичний скандал. Ми пробачимо це Сарі Нетаньяху, спишемо її вчинок на важкий переліт, безсоння…

      Важливо: Зеленський та Нетаньяху домовилися вирішити проблему з відмовами українцям у візах до Ізраїлю

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Біньямін Нетаньяху Війна на Донбасі Публікації Війна
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