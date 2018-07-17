Сара Полсон знялася в рекламі Prada: відео

Зірка популярного серіалу "Американської історії жахів", кіноакторка Сара Полсон стала головною героїнею нової реклами модного будинку Prada.

У новому рекламному ролику Prada разом з Сарою Полсон знялася модель Аманда Мерфі. 16 липня кампейн з'явився на офіційному YouTube каналі Prada.

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У рекламі розповідається історія про те, як героїня Аманди Мерфі потрапляє в неоновий сон. Його уособлює Лас-Вегас.

Головна героїня помічає декількох Мерелін Монро, які дефілюють вулицями, сидить на даху біля неонових трубок в одязі і з сумочкою Прада, їде на машині з номерним знаком Prada тощо.

Сара Полсон, яка з'являється в образах прислуги і "випадкових" персонажів, супроводжує героїню.

У рекламі модний будинок Prada продемонстрував, що їх одяг привертає більше уваги, ніж неонові вивіски у місті.

Рекламний ролик Prada: дивіться відео