Сара Сампайо приміряла гламурні образи у новій зйомці: соковиті фото

Португальська модель Сара Сампайо, яка також є одним з "ангелів" білизняного бренду Victoria’s Secret, знялась у черговій фотозйомці для американського глянцю Harper’s Bazaar.

26-річна зірка приміряла три дуже стильних та яскравих образи, на фоні яких позувала анімована героїня Една з мультфільму "Суперсімейка". Зйомка власне і була присвячена виходу нової стрічки "Суперсімейка 2", прем’єра якої запланована на 14 червня 2018 року.

Читайте також: "Ангел" Victoria's Secret зачарувала сукнею на червоній доріжці Канн: фото

Автором фотоісторії став знаменитий митець Віктор Демаршельє. Сара Сампайо одягнула для фотосету стильні пальто, сукні з яскравими принтами та капелюх, які належать модному бренду Marc Jacobs. Модна зйомка відбувалась як у студії, так і на даху багатоповерхівки.



Сара Сампайо для Harper’s Bazaar



Сара Сампайо для Harper’s Bazaar