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Сара Сампайо стала зіркою мексиканського Vogue: перші фото

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Сара Сампайо для Vogue Mexico
Сара Сампайо для Vogue Mexico / www.vogue.mx

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала обличчям нового червневого випуску видання Vogue Mexico. Модель ділиться, що це її перша обкладинка в році, через що вона невимовно рада.

Наразі доступні лише 2 фотографії-обкладинки видання, які відзначаються темними відтінками і загадковою головною героїнею, яку шанувальники звикли бачити завжди усміхненою. Зйомка проводилась на березі морського узбережжя.

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Автором стильного фотосету став знаменитий фотограф Джампаоло Сгура. Для фотосесії на обкладинку видання Сара приміряла два образи: у першому вона демонструє стрункі ноги напівприсядки, демонструючи купальник в чорно-білу полоску та в'язаний сверт. Для іншого знімку Сара одягнула, ймовірно, чорний корсет та незвичний головний убір чорного кольору із золостим обрамленням.


Сара Сампайо для Vogue Mexico


Сара Сампайо для Vogue Mexico

Наряди зірки доповнювали майже відсутність макіяжу та мокре волосся. Варто сподіватись, що більше фотографій зі зйомки з'являться згодом.

Теги: Мода LifeStyle Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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