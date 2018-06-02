Сара Сампайо засвітила стрункі ноги в екстремальному міні: звабливі фото
"Ангел" Victoria’s Secret Сара Сампайо стала однією з гостей презентації книги в Нью-Йорку фешн-фотографа Расселла Джеймса про життя моделей за лаштунками білизняного бренду.
Митець Расселл Джеймс, який більше 18 років є спеціальним фотографом бренду Victoria’s Secret представив суспільству книгу "Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show", куди увійшли фотографії найвідоміших моделей марки.
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Серед них була і португальська модель Сара Сампайо. Для світського заходу 26-річна зірка одягнула чорну латексну сукню від бренду 16Arlington та чорні лакові туфлі-човники. Сукню прикрашав стильний поясок, який підкреслював фігуру, а також імітовані кришталеві "капельки", які звисали з плаття. Для події модель зібрала волосся у хвіст, а образ доповнила яскравим макіяжем.
Однак найбільшу увагу у вигляді Сари привертали стрункі ноги, якими дівчина хизувались у своїй міні-сукні.
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