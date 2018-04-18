Прем'єр-міністр Вірменії Саргсян може безкінечно правити країною, – журналіст

Через самостійно створену конституційну реформу прем'єр-міністр Вірменії Саргсян зможе безкінечно обиратися на посаду прем'р-міністра Вірменії та правити країною.

Про це повідомив директор Вірменської служби Радіо Свобода Грайр Тармазян у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Є ризик, що в протест у Єревані точно будуть втручатися війська РФ, – журналіст

На площі Франції у Вірменії зараз зібралися тисячі людей на чолі з лідером опозиційного руху Ніколем Пашиняним, який виступає перед публікою вже понад годину. За словами Тармазяна, сьогодні було заарештовано 87 людей, з яких 20 неповнолітніх. Наскільки довго це продовжуватиметься точно сказати не можна.

На питання щодо обрання на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна директор Вірменської служби Радіо Свобода відповів, що таким чином їх країні відбуваються вибори.

Коли партія стає керуючою, вона не хоче передавати владу комусь іншому. І їй це легко вдається через підкуп виборців чи якимись іншими шляхами. Щодо адміністративного ресурсу, то близько 1\3 всього населення Вірменії не голосує за республіканську партію,

– сказав Тармазян.

Вірменський журналіст запевнив, що лідер республіканської партії Саргсян має певні тонкощі. Справа в тому, що до того, як країна прийняла конституційну реформу, він обіцяв, що не буде втретє балотуватися в президенти чи на якусь іншу посаду, що він більше не буде правити Вірменією. От і виявилося, що Саргсян брехав.

Але тепер, через цю, створену Саркісяном, конституційну реформу він зможе безкінечно обиратися і правити країною,

– зазначив директор Вірменської служби Радіо Свобода.

На думку Тармазяна, саме тому десятки тисяч людей вийшли на мітинг і протестують проти обрання його прем'єром.

Нагадаємо, у понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції виступали проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна. Та, попри це, Саргсян таки став прем'єр-міністром країни.

Чому розпочалися протести у Єревані? Нещодавно у Вірменії відбулися президентські вибори, на яких перемогу здобув Армен Саркісян. Після його інавгурації Вірменія остаточно перейшла від президентської республіки до парламентської, тому новим очільником держави стає прем’єр-міністр.



14 квітня керівна Республіканська партія затвердила колишнього президента Сержа Саргсяна (2008-2018) кандидатом на посаду очільника уряду. З цим не погодилися деякі опозиційні політсили, зокрема і лідер партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян, відтак Єреваном прокотилися протестні акції.