У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дубінський та Бужанський такий собі кіт-пес. Вони постійно нападають на людей у телеграмі, називають журналістів "вівцями", а Майдан – державним переворотом. Комунальники в Одесі газонокосаркою намагались косити пилюку. Здається, вони думають, що трава не проросте, якщо її скосити ще у зародку. Цим вони і привернули увагу ЗМІ.

Також у випуску програми на 24 каналі: "Дизель Шоу" дивиться "95 квартал". СБУ почала наступ на ютуб-божевільного Сергія Пояркова, бо той образив Зеленського. Шарій з-за кордону закликав повстати проти поліції Зеленського. Саша Таб у образі баби Ліди розриває ТікТок. Справжній котопес – Дубінський-Бужанський. У Польщі багато крутої музики. Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 21 червня 2020: