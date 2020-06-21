Саркастичні новини від Щура: Котопес Дубінський-Бужанський. Комунальники "пиляють" контент
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дубінський та Бужанський такий собі кіт-пес. Вони постійно нападають на людей у телеграмі, називають журналістів "вівцями", а Майдан – державним переворотом. Комунальники в Одесі газонокосаркою намагались косити пилюку. Здається, вони думають, що трава не проросте, якщо її скосити ще у зародку. Цим вони і привернули увагу ЗМІ.
Також у випуску програми на 24 каналі:
"Дизель Шоу" дивиться "95 квартал".
СБУ почала наступ на ютуб-божевільного Сергія Пояркова, бо той образив Зеленського.
Шарій з-за кордону закликав повстати проти поліції Зеленського.
Саша Таб у образі баби Ліди розриває ТікТок.
Справжній котопес – Дубінський-Бужанський.
У Польщі багато крутої музики.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 21 червня 2020: