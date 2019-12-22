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      Саркастичні новини від Щура: Аваков зайняв друге вушко Зеленського. Плагіатор зі "Слуги народу"

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Аваков не просто залишився на посаді голови МВС, а ще й поїхав з президентом на нормандську зустріч у Парижі. Здається, він зайняв друге вакантне вушко Зеленського – біля Богдана. Голова комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій, "слуга народу" Бабак накопіпастив у своїй науковій публікації шматки чужих текстів.

      Також у випуску:

      Збочене! Що несеться у трендах ютубу?

      Останній епізод "Зоряних війн" вже на екранах! Тайлер Андерсон його розніс на друзки. 

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      Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 грудня 2019 року:

       

      Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим
      сьогодні
      12030
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков #@)₴?$0 з Майклом Щуром Слуга народу
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