Саркастичні новини від Щура: Аваков зайняв друге вушко Зеленського. Плагіатор зі "Слуги народу"

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Аваков не просто залишився на посаді голови МВС, а ще й поїхав з президентом на нормандську зустріч у Парижі. Здається, він зайняв друге вакантне вушко Зеленського – біля Богдана. Голова комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій, "слуга народу" Бабак накопіпастив у своїй науковій публікації шматки чужих текстів.

Також у випуску: Збочене! Що несеться у трендах ютубу? Останній епізод "Зоряних війн" вже на екранах! Тайлер Андерсон його розніс на друзки. Золота Сивина року! Хто отримав цю премію? Українці дали назву зірці та екзопланеті! Хто став головним плагіатором та антинауковцем року? Ґаджетне! Чим відрізняється покоління Z від міленіалів? Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 грудня 2019 року: