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      Саркастичні новини від Щура: Чому Порошенко почав хреститися. Хто бачив замкову шпарину Путіна

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – після того, як Володимир Зеленський порвав президентські рейтинги, Юлія Тимошенко порвала своїх піар-технологів, а Петро Порошенко почав інтенсивніше хреститися. Кому як не Медведчуку знати, як виглядає та де знаходиться кремлівський ключ та двері з замковою шпариною Путіна.

      Також у випуску:

      Каваща варабрама курама щіта: Володимир Мунтян подав до суду на програму Майкла Щура.

      Реперку Alyona Alyona обманом заманили погратися в бабл-метч на форумі Порошенка.

      Як Джеймс Хетфілд з гурту “Металіка” виявився жінкою.

      Довгоочікуванні 13 питань про Порошенка, який вміє розсмішити публіку, має лисого друга та відмовився від бізнесу в Росії лисого друга. 

      Створили унікальний шолом від стресу від гетьмана Українського реєстрового козацтва.

      Концерт Twenty One Pilots в Києві: що пішло не так?!

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 3 лютого 2019

       

      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Володимир Путін Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
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