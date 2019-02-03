Саркастичні новини від Щура: Чому Порошенко почав хреститися. Хто бачив замкову шпарину Путіна

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – після того, як Володимир Зеленський порвав президентські рейтинги, Юлія Тимошенко порвала своїх піар-технологів, а Петро Порошенко почав інтенсивніше хреститися. Кому як не Медведчуку знати, як виглядає та де знаходиться кремлівський ключ та двері з замковою шпариною Путіна.

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