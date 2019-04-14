Саркастичні новини від Щура: Коломойський згадав, де забув гроші. Як зацікавити молодь політикою
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ігор Коломойський згадав, що забув у "Приватбанку" вантажівку грошей. Цікаво, що претензії олігарха збіглися у часі саме зі злетом Зеленського. Аби знайти спільну мову з молодими виборцями не треба бути з ними одного віку, слухати реп чи знати, як відрізняється худі від "толстовки". Це доводить 77-річний американський політик Берні Сандерс.
Також у випуску:
Трейлер дебатів між Порошенком та Зеленським в ефірі "1+1".
Голосування за включення мізків у Верховній Раді.
Що змінилось у Порошенка та Зеленського після першого туру виборів.
Вибори! Другий тур! Чому ж перед ними так страшно?
Дитсадок на Чернігівщині продає Мальчика.
Як Alyona Alyona може надихнути Петра Порошенка.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 14 квітня 2019:
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