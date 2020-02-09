Саркастичні новини від Щура: Конкурс туалетів. Зеленський став героєм фільму "Завжди говори так"
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Зеленський став героєм фільму "Завжди говори так" під час зустрічі з Ердоганом. Коли всім здалося, що президенти будували україно-турецький союз, Зеленський погодився, що діяльність опозиціонера Ердогана – Фетхуллаха Гюллена – в Туреччині була протизаконною, хоча весь світ і досі не побачив доказів. В Україні провели змагання найкращих туалетів.
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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 лютого 2020: