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      Саркастичні новини від Щура: Конкурс туалетів. Зеленський став героєм фільму "Завжди говори так"

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Зеленський став героєм фільму "Завжди говори так" під час зустрічі з Ердоганом. Коли всім здалося, що президенти будували україно-турецький союз, Зеленський погодився, що діяльність опозиціонера Ердогана – Фетхуллаха Гюллена – в Туреччині була протизаконною, хоча весь світ і досі не побачив доказів. В Україні провели змагання найкращих туалетів.

      Також у випуску:

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      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 лютого 2020:

       

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      сьогодні
      6051
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Новини політики #@)₴?$0 з Майклом Щуром Володимир Зеленський Реджеп Ердоган Курйозні новини
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