Саркастичні новини від Щура: Конкурс туалетів. Зеленський став героєм фільму "Завжди говори так"

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Зеленський став героєм фільму "Завжди говори так" під час зустрічі з Ердоганом. Коли всім здалося, що президенти будували україно-турецький союз, Зеленський погодився, що діяльність опозиціонера Ердогана – Фетхуллаха Гюллена – в Туреччині була протизаконною, хоча весь світ і досі не побачив доказів. В Україні провели змагання найкращих туалетів.

Також у випуску: Щедала гедала рабащітома! Обшуки у департаментах "розслідувань" 1+1, Дубінський та транссексуал Анжела. У Луцьку готують дітей до життя у постапокаліптичному світі. Чи запахне ще в українських маршрутках весною? Лицемірство та недосконалість гугл-мап. Хто найпопулярніші інстаграмники на планеті? Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 9 лютого 2020: