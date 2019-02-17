Саркастичні новини від Щура: Куди відправився Ляшкобус. Комунальне комбо у Дніпрі

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – подорож Олега Ляшка на Харківщину перетворилася на справжній античний епос. Принаймі, саме так її описують журналісти місцевого телеканалу. У Дніпрі коїться нечуване: дроти скрутили електропору, опора впала на опалювальну трубу, труба привалила автомобіль, а той розчавив сімейний бюджет свого власника.

Також у випуску: 13 питань про Володимира Зеленського від собачки. Ілля Кива та його фітнес-поради. На Сумщині влаштували бійцівський клуб для гусей. Жомова яма, "розпусна вдовиця", біткоїни: що ще є в деклараціях кандидатів у президенти. Вчені створили ліжко, яке може вас поставити на місце Ярослава Кравченко та поцілунок свині. Презумпція оптимізму: позитивні ями на дорогах. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 лютого 2019