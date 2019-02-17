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      Саркастичні новини від Щура: Куди відправився Ляшкобус. Комунальне комбо у Дніпрі

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – подорож Олега Ляшка на Харківщину перетворилася на справжній античний епос. Принаймі, саме так її описують журналісти місцевого телеканалу. У Дніпрі коїться нечуване: дроти скрутили електропору, опора впала на опалювальну трубу, труба привалила автомобіль, а той розчавив сімейний бюджет свого власника.

      Також у випуску: 

      13 питань про Володимира Зеленського від собачки.

      Ілля Кива та його фітнес-поради.

      На Сумщині влаштували бійцівський клуб для гусей. 

      Жомова яма, "розпусна вдовиця", біткоїни: що ще є в деклараціях кандидатів у президенти.

      Вчені створили ліжко, яке може вас поставити на місце 

      Ярослава Кравченко та поцілунок свині.

      Презумпція оптимізму: позитивні ями на дорогах.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 лютого 2019

       

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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Олег Ляшко Новини Харкова Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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