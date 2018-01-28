08:55
29 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля
17:44, 28 січня
Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA
18:06, 28 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саркастичні новини від Щура: Магія Ріната Ахметова. У Росії заборонили смерть вождя народів

22:48, 28 січня 397 Читать новость на русском
Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналісти телеканалу "Україна" зрадили собі та нарешті зробили новину не про "Штаб Ріната Ахметова", а про культуру: у Маріупольському музеї відкрилась виставка гуманітарної допомоги "Штабу Ріната Ахметова". У Росії нарешті помітили, що Сталін помер та вжили необхідних заходів. Там змусили вождя встати, адже його смерть заборонили.

Також у випуску:

Три види тиску на президента Порошенка.

Як розшифровується "МВФ" та інші абревіатури.

Хороші прокурори: як нелюстрованість передається статевим шляхом.

Як технологія блокчейну позбавить нас від працівниць ЖЕКів.

Нове слово в індустрії фітнесу на літеру "Л".

Гість у студії:

Кантрі-інді-фольк гурт "Саша Буль".

Теги: Новини Росії Новини України Петро Порошенко Рінат Ахметов #@)₴?$0 з Майклом Щуром Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна
 23 січня , 08:02
На Київщині за підозрілих обставин загинув молодий військовий
28 грудня 2017 , 17:32
Курс валют на 29 січня: долар і євро суттєво подешевшали
 сьогодні , 08:26
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук