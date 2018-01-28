Саркастичні новини від Щура: Магія Ріната Ахметова. У Росії заборонили смерть вождя народів
22:48, 28 січня 397 Читать новость на русском
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналісти телеканалу "Україна" зрадили собі та нарешті зробили новину не про "Штаб Ріната Ахметова", а про культуру: у Маріупольському музеї відкрилась виставка гуманітарної допомоги "Штабу Ріната Ахметова". У Росії нарешті помітили, що Сталін помер та вжили необхідних заходів. Там змусили вождя встати, адже його смерть заборонили.
Також у випуску:
Три види тиску на президента Порошенка.
Як розшифровується "МВФ" та інші абревіатури.
Хороші прокурори: як нелюстрованість передається статевим шляхом.
Як технологія блокчейну позбавить нас від працівниць ЖЕКів.
Нове слово в індустрії фітнесу на літеру "Л".
Гість у студії:
Кантрі-інді-фольк гурт "Саша Буль".
Джерело: 24 Канал
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