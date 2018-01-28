Саркастичні новини від Щура: Магія Ріната Ахметова. У Росії заборонили смерть вождя народів

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналісти телеканалу "Україна" зрадили собі та нарешті зробили новину не про "Штаб Ріната Ахметова", а про культуру: у Маріупольському музеї відкрилась виставка гуманітарної допомоги "Штабу Ріната Ахметова". У Росії нарешті помітили, що Сталін помер та вжили необхідних заходів. Там змусили вождя встати, адже його смерть заборонили.

Також у випуску: Три види тиску на президента Порошенка. Як розшифровується "МВФ" та інші абревіатури. Хороші прокурори: як нелюстрованість передається статевим шляхом. Як технологія блокчейну позбавить нас від працівниць ЖЕКів. Нове слово в індустрії фітнесу на літеру "Л". Гість у студії: Кантрі-інді-фольк гурт "Саша Буль".