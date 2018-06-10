Саркастичні новини від Щура. Неприємності корупціонера. Про що думають політики

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – НАБУ і НАЗК не могли створити для корупціонерів справжніх неприємностей, їм було комфортно утрьох, але тепер все інакше, до них приєднується Антикорупційний суд. Суд Лінча, або українські політики почали говорити те, що насправді думають!

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Інклюзія та спецоперація СБУ (Служби Брутальних Узагальнень): як вижити в Києві та не стати чайлд-фрі?

Інтерв'ю: письменник Дорж Бату, який працює в NASA, написав книгу про пригоди на роботі.

Астрологічний оргазм від астропсихолога: чекаємо з нетерпінням на 19 червня!

Гість студії: Курс Валют "4533".