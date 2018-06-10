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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Саркастичні новини від Щура. Неприємності корупціонера. Про що думають політики

27 Читать новость на русском
#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – НАБУ і НАЗК не могли створити для корупціонерів справжніх неприємностей, їм було комфортно утрьох, але тепер все інакше, до них приєднується Антикорупційний суд. Суд Лінча, або українські політики почали говорити те, що насправді думають!

Також у випуску:

Шоломи для поліцейських на "литовських номерах"!

Новітні тренди з Одеси. Терпіти – це модно, або все своє носи з собою!

Інклюзія та спецоперація СБУ (Служби Брутальних Узагальнень): як вижити в Києві та не стати чайлд-фрі?

Інтерв'ю: письменник Дорж Бату, який працює в NASA, написав книгу про пригоди на роботі.

Астрологічний оргазм від астропсихолога: чекаємо з нетерпінням на 19 червня!

Гість студії: Курс Валют "4533".

Теги: Новини України Антикорупційний суд Новини Одеси #@)₴?$0 з Майклом Щуром Поліція Новини політики СБУ
Джерело: 24 Канал
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