Саркастичні новини від Щура: Паніка щодо коронавірусу. Що зробить Go-A фаворитом Євробачення

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україну привезли евакуйованих людей з епіцентру коронавірусу – китайського міста Ухань. Проте українці вирішили влаштувати блокаду й не пускати евакуйованих. У Національному відборі на Євробачення-2020 за результатами голосування членів журі та глядачів, перемогу здобув маловідомий київський гурт Go_A.

Також у випуску: Хто такий Володимир Зеленський? Як за допомогою танців популяризувати науку та спілкуватися з Аваковим? Вєрка Сердючка топить за медіаграмотність! Жах! Підліткам дозволять страшне! Мистецтво поза політикою? Жуй сраку! Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 23 лютого 2020: