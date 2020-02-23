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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Саркастичні новини від Щура: Паніка щодо коронавірусу. Що зробить Go-A фаворитом Євробачення

      - Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україну привезли евакуйованих людей з епіцентру коронавірусу – китайського міста Ухань. Проте українці вирішили влаштувати блокаду й не пускати евакуйованих. У Національному відборі на Євробачення-2020 за результатами голосування членів журі та глядачів, перемогу здобув маловідомий київський гурт Go_A.

      Також у випуску:

      Хто такий Володимир Зеленський?

      Як за допомогою танців популяризувати науку та спілкуватися з Аваковим?

      Вєрка Сердючка топить за медіаграмотність!

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      Мистецтво поза політикою? Жуй сраку!

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 23 лютого 2020:

       

      Яким країнам і яку зброю продавав Укроборонпром у 2019 році
      сьогодні
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини політики Євробачення Курйозні новини #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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