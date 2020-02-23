Саркастичні новини від Щура: Паніка щодо коронавірусу. Що зробить Go-A фаворитом Євробачення
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україну привезли евакуйованих людей з епіцентру коронавірусу – китайського міста Ухань. Проте українці вирішили влаштувати блокаду й не пускати евакуйованих. У Національному відборі на Євробачення-2020 за результатами голосування членів журі та глядачів, перемогу здобув маловідомий київський гурт Go_A.
Також у випуску:
Хто такий Володимир Зеленський?
Як за допомогою танців популяризувати науку та спілкуватися з Аваковим?
Вєрка Сердючка топить за медіаграмотність!
Жах! Підліткам дозволять страшне!
Мистецтво поза політикою? Жуй сраку!
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 23 лютого 2020:
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