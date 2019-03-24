Саркастичні новини від Щура: Піжама Зеленського і дитяча зачіска Тимошенко. MOZGI провалилися!

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – настав час подивитись на кандидатів у президенти як на людей і дізнатися, як вони вдягаються та яку музику слухають. Так, за словами експерта з політичної моди Ґергарда Ельферса, у Тимошенко зачіска як у школярки, Зеленський носить піжаму, а Порошенку час пошити костюм. MOZGI випустили найкращий кліп за своє існування і провалилися.

Також у випуску: Аааааа! Люди бідкаються! Зеленський, Порошенко, Тимошенко: яку музику слухають та як вдягаються? Кличко знайшов посеред Києва безодню та зазирнув у неї. Ляшко влаштував цирк, аби показати, хто в українській політиці справжній клоун. Чому Яся побила Щура через відставку Назарбаєва? Огидне! Поплавський змушує студентів лайкати. Що не так з довірою до влади в Україні? Страшне! Лебідь! Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 березня 2019: