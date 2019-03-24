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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Саркастичні новини від Щура: Піжама Зеленського і дитяча зачіска Тимошенко. MOZGI провалилися!

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – настав час подивитись на кандидатів у президенти як на людей і дізнатися, як вони вдягаються та яку музику слухають. Так, за словами експерта з політичної моди Ґергарда Ельферса, у Тимошенко зачіска як у школярки, Зеленський носить піжаму, а Порошенку час пошити костюм. MOZGI випустили найкращий кліп за своє існування і провалилися.

      Також у випуску:

      Аааааа! Люди бідкаються!

      Зеленський, Порошенко, Тимошенко: яку музику слухають та як вдягаються?

      Кличко знайшов посеред Києва безодню та зазирнув у неї.

      Ляшко влаштував цирк, аби показати, хто в українській політиці справжній клоун.

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      Що не так з довірою до влади в Україні?

      Страшне! Лебідь!

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 березня 2019:

      blog_ava
      Як зірки шоу-бізнесу підтримують кандидатів у президенти
      сьогодні
      3438
      Теги: Новини України Музика #@)₴?$0 з Майклом Щуром Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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