Саркастичні новини від Щура: Путін повільно помирає. Що об'єднує Майлі Сайрус та Зіброва

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – мова тіла говорить більше, ніж будь-що інше. Принаймні, так вважають на всіх українських телеканалах. Так от, насправді Володимир Путін помирає, про це він сам повідомляє своїми жестами. 21 pilots, Майлі Сайрус та Павло Зібров мають щось спільне: всі вони знімали кліпи у Києві. Цікаво, що зі столичних краєвидів режисери найчастіше обирають Троєщину.

Також у випуску: Що спільного у банана, приклеєного скотчем до стіни, та Іллі Киви у Раді? Кашпіровський розсмоктав авторитет київської кардіохірургії. Зеленський йде шляхом своїх попередників. Чому ненавидять та люблять Грету Тунберг? У Фінляндії жінка стала наймолодшою прем'єр-міністеркою. Уряд зробив неймовірне! Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 грудня 2019 року: