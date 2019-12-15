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      Саркастичні новини від Щура: Путін повільно помирає. Що об'єднує Майлі Сайрус та Зіброва

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – мова тіла говорить більше, ніж будь-що інше. Принаймні, так вважають на всіх українських телеканалах. Так от, насправді Володимир Путін помирає, про це він сам повідомляє своїми жестами. 21 pilots, Майлі Сайрус та Павло Зібров мають щось спільне: всі вони знімали кліпи у Києві. Цікаво, що зі столичних краєвидів режисери найчастіше обирають Троєщину.

      Також у випуску: 

      Що спільного у банана, приклеєного скотчем до стіни, та Іллі Киви у Раді?

      Кашпіровський розсмоктав авторитет київської кардіохірургії.

      Зеленський йде шляхом своїх попередників.

      Чому ненавидять та люблять Грету Тунберг?

      У Фінляндії жінка стала наймолодшою прем'єр-міністеркою.

      Уряд зробив неймовірне!

      Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 грудня 2019 року:

       

      Місячний календар на грудень 2019
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      Теги: #@)₴?$0 з Майклом Щуром Новини України Володимир Путін Новини Росії Новини Києва Відео тижня
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