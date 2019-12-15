Саркастичні новини від Щура: Путін повільно помирає. Що об'єднує Майлі Сайрус та Зіброва
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – мова тіла говорить більше, ніж будь-що інше. Принаймні, так вважають на всіх українських телеканалах. Так от, насправді Володимир Путін помирає, про це він сам повідомляє своїми жестами. 21 pilots, Майлі Сайрус та Павло Зібров мають щось спільне: всі вони знімали кліпи у Києві. Цікаво, що зі столичних краєвидів режисери найчастіше обирають Троєщину.
Також у випуску:
Що спільного у банана, приклеєного скотчем до стіни, та Іллі Киви у Раді?
Кашпіровський розсмоктав авторитет київської кардіохірургії.
Зеленський йде шляхом своїх попередників.
Чому ненавидять та люблять Грету Тунберг?
У Фінляндії жінка стала наймолодшою прем'єр-міністеркою.
Уряд зробив неймовірне!
Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 грудня 2019 року:
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