Саркастичні новини від Щура. Радикальна зрада Ляшка. Ілля Кива як спростування теорії еволюції
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у нещодавному інтерв'ю Олега Ляшка пооззаду нього стоять пенсіонерки, а не його мовчазні колеги-радикали – це зрада. Технік- механік, юрист, друг Арсена Авакова та кар'єра, яка пробила соціальний дах – це досьє на кандидата у президенти від "Соціалістичної партії України" Іллі Киви.
Також у випуску:
Педофілія, геронтофілія і видувачі скла
Зеленський запустив новий безглуздий флешмоб
Євробляхери і автомобільні пенсіонери з Європи
“Презумпція оптимізму”! Лебеді із шин та свині з пластику – це мистецтво, чи сміття?
Арсеній Яценюк з ножем у спині краде у Порошенка можливість щось відкривати
Автобус-привид на дорогах: поділ сфер впливу в сучасному українському мистецтві
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 25 листопада 2018
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