Саркастичні новини від Щура. Радикальна зрада Ляшка. Ілля Кива як спростування теорії еволюції

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у нещодавному інтерв'ю Олега Ляшка пооззаду нього стоять пенсіонерки, а не його мовчазні колеги-радикали – це зрада. Технік- механік, юрист, друг Арсена Авакова та кар'єра, яка пробила соціальний дах – це досьє на кандидата у президенти від "Соціалістичної партії України" Іллі Киви.

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