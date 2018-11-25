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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Саркастичні новини від Щура. Радикальна зрада Ляшка. Ілля Кива як спростування теорії еволюції

      252 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у нещодавному інтерв'ю Олега Ляшка пооззаду нього стоять пенсіонерки, а не його мовчазні колеги-радикали – це зрада. Технік- механік, юрист, друг Арсена Авакова та кар'єра, яка пробила соціальний дах – це досьє на кандидата у президенти від "Соціалістичної партії України" Іллі Киви.

      Також у випуску:

      Педофілія, геронтофілія і видувачі скла

      Зеленський запустив новий безглуздий флешмоб

      Євробляхери і автомобільні пенсіонери з Європи

      “Презумпція оптимізму”! Лебеді із шин та свині з пластику – це мистецтво, чи сміття?

      Арсеній Яценюк з ножем у спині краде у Порошенка можливість щось відкривати

      Автобус-привид на дорогах: поділ сфер впливу в сучасному українському мистецтві

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 25 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Олег Ляшко Радикальна партія Ілля Кива Президентські вибори 2019 #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 Канал
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