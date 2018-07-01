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Саркастичні новини від Щура. Що спільного між Роналду та Ляшком. Церква у Верховній Раді

126 Читать новость на русском
#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – що спільного між Криштіану Роналду і Олегом Ляшко – вони обоє непогано заробляють на футболі. Нарешті розкрита таємниця 500 тисяч гривень, які український політик заробив на ставках. Невідомий терорист приніс в Раду церкву Московського патріархату. Виявляється, що Свято-Володимирський храм розташований на 7 поверсі в парламенті.

Також у випуску:

Подорож Дмитра Щебетюка до Португалії розпочалася з транспортних проблем.

Повернення до традицій: у Дніпрі розмістили дошки ганьби для розкрадачів майна.

Інтерв’ю з автором коміксу "Хроніки Аптауна" Михайлом Піменовим.

"Гра шезлонгів" або пляжний геноцид в Одесі.

Гість студії: Osnova — "Scream and Shout".

 

Теги: Новини України Олег Ляшко #@)₴?$0 з Майклом Щуром Верховна Рада УПЦ МП
Джерело: 24 канал
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