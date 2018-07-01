Саркастичні новини від Щура. Що спільного між Роналду та Ляшком. Церква у Верховній Раді
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – що спільного між Криштіану Роналду і Олегом Ляшко – вони обоє непогано заробляють на футболі. Нарешті розкрита таємниця 500 тисяч гривень, які український політик заробив на ставках. Невідомий терорист приніс в Раду церкву Московського патріархату. Виявляється, що Свято-Володимирський храм розташований на 7 поверсі в парламенті.
Також у випуску:
Подорож Дмитра Щебетюка до Португалії розпочалася з транспортних проблем.
Повернення до традицій: у Дніпрі розмістили дошки ганьби для розкрадачів майна.
Інтерв’ю з автором коміксу "Хроніки Аптауна" Михайлом Піменовим.
"Гра шезлонгів" або пляжний геноцид в Одесі.
Гість студії: Osnova — "Scream and Shout".
Джерело: 24 канал
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