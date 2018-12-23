Саркастичні новини від Щура: Шокуюча помилка у пісні KAZKA. Президентські провокації Вакарчука
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – українці не правильно підспівували відому пісню гурту KAZKA, вона не співає "поплакала і знов", насправді цей рядок звучить як "поплакала і стоп", а тому пісня отримує зовсім інше звучання. Холодне, голодне і невчасне – Святослав Вакрчук таки почав змушувати людей, змушувати себе йти у президенти.
Також у випуску:
Як Порошенко заснував фонд на гроші платників податків та назвав його у свою честь.
Презумпція оптимізму: як директор Інституту Серця Борис Тодуров вчить доводити людей до реанімації.
Чудеса псевдонауки від Валерія Бебика.
Як захопити "Укрпошту" для хайпу: майстер-клас харків'янина.
Сюжет для фільму "Трієра" у чернігівській маршрутці.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 23 грудня 2018
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки17 липня , 20:01
Хто такий скандальний Каськів і як він потрапив у політику8 вересня 2016 , 16:44
Топ-10 нової генерації юних талантів за версією The Guardian – надія Реала, новий Верон і болгарський вундеркінд13 жовтня , 14:31
Названий найбезпечніший колір автомобіля26 листопада , 16:09