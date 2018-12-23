Саркастичні новини від Щура: Шокуюча помилка у пісні KAZKA. Президентські провокації Вакарчука

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – українці не правильно підспівували відому пісню гурту KAZKA, вона не співає "поплакала і знов", насправді цей рядок звучить як "поплакала і стоп", а тому пісня отримує зовсім інше звучання. Холодне, голодне і невчасне – Святослав Вакрчук таки почав змушувати людей, змушувати себе йти у президенти.

Також у випуску: Як Порошенко заснував фонд на гроші платників податків та назвав його у свою честь. Презумпція оптимізму: як директор Інституту Серця Борис Тодуров вчить доводити людей до реанімації. Чудеса псевдонауки від Валерія Бебика. Як захопити "Укрпошту" для хайпу: майстер-клас харків'янина. Сюжет для фільму "Трієра" у чернігівській маршрутці. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 23 грудня 2018