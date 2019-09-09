Саркастичні новини від Щура: Спільне між кліпом Billie Eilish та Україною. Медведчук та полонені

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в кліпі Billie Eilish знайшли багато цікавих аналогій з Україною. Медведчук та Рабінович вчергове їздили до Росії, аби відвідати Станіслава Клиха та Миколу Карпюка й пообіцяли звільнити з російської в’язниці. Проте Голова СБУ заявив, що Медведчук не був залучений до процесу обміну.

Також у випуску: Ура! У школі стає нормально. У майбутніх депутатів забрали улюблену передвиборчу обіцянку. Страшне! У Рівному станцювала жінка. Grebz та Вова зі Львова хайпують на школярах. Туалетна диктатура у столичному ТЦ. Коли трансгуманізм зробить нас надлюдьми? Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 8 вересня 2019 року: