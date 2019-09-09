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      Саркастичні новини від Щура: Спільне між кліпом Billie Eilish та Україною. Медведчук та полонені

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в кліпі Billie Eilish знайшли багато цікавих аналогій з Україною. Медведчук та Рабінович вчергове їздили до Росії, аби відвідати Станіслава Клиха та Миколу Карпюка й пообіцяли звільнити з російської в’язниці. Проте Голова СБУ заявив, що Медведчук не був залучений до процесу обміну.

      Також у випуску:

      Ура! У школі стає нормально.

      У майбутніх депутатів забрали улюблену передвиборчу обіцянку.

      Страшне! У Рівному станцювала жінка.

      Grebz та Вова зі Львова хайпують на школярах.

      Туалетна диктатура у столичному ТЦ.

      Коли трансгуманізм зробить нас надлюдьми?

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 8 вересня 2019 року:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Віктор Медведчук #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
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