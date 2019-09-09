Саркастичні новини від Щура: Спільне між кліпом Billie Eilish та Україною. Медведчук та полонені
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в кліпі Billie Eilish знайшли багато цікавих аналогій з Україною. Медведчук та Рабінович вчергове їздили до Росії, аби відвідати Станіслава Клиха та Миколу Карпюка й пообіцяли звільнити з російської в’язниці. Проте Голова СБУ заявив, що Медведчук не був залучений до процесу обміну.
Також у випуску:
Ура! У школі стає нормально.
У майбутніх депутатів забрали улюблену передвиборчу обіцянку.
Страшне! У Рівному станцювала жінка.
Grebz та Вова зі Львова хайпують на школярах.
Туалетна диктатура у столичному ТЦ.
Коли трансгуманізм зробить нас надлюдьми?
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 8 вересня 2019 року:
Джерело: 24 канал
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