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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Саркастичні новини від Щура: Світ в умовах карантину. Коронавірус рятує планету від людей

      - Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – світ застосовує радикальні методи, аби зупинити коронавірус. Європейський Союз для цього закрив свої кордони. В режим карантину перейшла й Україна. Завдяки пандемії в Китаї знизився рівень викидів, які забруднюють повітря. Така ж ситуація спостерігається в Італії. Чим довше тривають карантинні заходи, тим чистішим стає повітря і у Європі.

      Також у випуску:

      Живи швидко — вбий бабусю! Як молодь реагує на пандемію коронавірусу

      Українські церкви пропонують гарячі путівки до Бога

      У-топи-виривальне! Фільми про пандемії та смертельні віруси

      Вау! Світові зірки дають безкоштовні концерти онлайн

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 березня 2020:

       

      Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
      сьогодні
      Автор: Майкл Щур
      Теги: #@)₴?$0 з Майклом Щуром Курйозні новини
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