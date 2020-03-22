Саркастичні новини від Щура: Світ в умовах карантину. Коронавірус рятує планету від людей
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – світ застосовує радикальні методи, аби зупинити коронавірус. Європейський Союз для цього закрив свої кордони. В режим карантину перейшла й Україна. Завдяки пандемії в Китаї знизився рівень викидів, які забруднюють повітря. Така ж ситуація спостерігається в Італії. Чим довше тривають карантинні заходи, тим чистішим стає повітря і у Європі.
Також у випуску:
Живи швидко — вбий бабусю! Як молодь реагує на пандемію коронавірусу
Українські церкви пропонують гарячі путівки до Бога
У-топи-виривальне! Фільми про пандемії та смертельні віруси
Вау! Світові зірки дають безкоштовні концерти онлайн
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 22 березня 2020:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі