Саркастичні новини від Щура: Світ в умовах карантину. Коронавірус рятує планету від людей

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – світ застосовує радикальні методи, аби зупинити коронавірус. Європейський Союз для цього закрив свої кордони. В режим карантину перейшла й Україна. Завдяки пандемії в Китаї знизився рівень викидів, які забруднюють повітря. Така ж ситуація спостерігається в Італії. Чим довше тривають карантинні заходи, тим чистішим стає повітря і у Європі.

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