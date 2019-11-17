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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Саркастичні новини від Щура: Таксисти проти автокрісел. Реклама музею від бренду нижньої білизни

      47 Читать новость на русском
      / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні тепер обов'язково треба перевозити дитину в автокріслі. Проте таксисти розповідають вигадки, щоб це не робити. Реклама нижньої білизни білизни у палаці Потоцького спричинила скандал у Львові. Багатьом людям не сподобалася напівоголена модель, яка позувала на столі у блакитній залі.

      Також у випуску:

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      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 листопада 2019 року:

       

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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Діти і неповнолітні Авто Новини Львова
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