Саркастичні новини від Щура: Таксисти проти автокрісел. Реклама музею від бренду нижньої білизни
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні тепер обов'язково треба перевозити дитину в автокріслі. Проте таксисти розповідають вигадки, щоб це не робити. Реклама нижньої білизни білизни у палаці Потоцького спричинила скандал у Львові. Багатьом людям не сподобалася напівоголена модель, яка позувала на столі у блакитній залі.
Також у випуску:
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 17 листопада 2019 року:
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