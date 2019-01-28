Саркастичні новини від Щура: Томос-тур, або Помолися і попустить. Чому качки байдужі до Ляшка
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Петро Порошенко, мабуть, отримав сигнал зверху – бо подивився на стелю – про те, що він надто мало розповідає про Томос. Адже Томосу не буває забагато, хіба ні? Хочеш сподобатися мешканцям Чернігова – будуй хатки для качок: так вирішили у "Радикальній партії" Ляшка. Качки проігнорували ініціативу. Не оцінили.
Також у випуску:
Чому з’їзди політичних партій безглуздіші за арт-проект лопання повітряних кульок?
Володимир Зеленський та хештегоманія.
Гриценко представив нового вокаліста Imagine Dragons.
Олександр Мороз йде в президенти: 13 питань "навіщо?"
У Запоріжжі матір вдарили психи і вона побила ногою сина.
"Антитіла" та патентний тролінг.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 січня 2019
Джерело: 24 канал
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