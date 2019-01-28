Саркастичні новини від Щура: Томос-тур, або Помолися і попустить. Чому качки байдужі до Ляшка

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Петро Порошенко, мабуть, отримав сигнал зверху – бо подивився на стелю – про те, що він надто мало розповідає про Томос. Адже Томосу не буває забагато, хіба ні? Хочеш сподобатися мешканцям Чернігова – будуй хатки для качок: так вирішили у "Радикальній партії" Ляшка. Качки проігнорували ініціативу. Не оцінили.

Також у випуску: Чому з’їзди політичних партій безглуздіші за арт-проект лопання повітряних кульок? Володимир Зеленський та хештегоманія. Гриценко представив нового вокаліста Imagine Dragons. Олександр Мороз йде в президенти: 13 питань "навіщо?" У Запоріжжі матір вдарили психи і вона побила ногою сина. "Антитіла" та патентний тролінг. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 січня 2019