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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Саркастичні новини від Щура: Томос-тур, або Помолися і попустить. Чому качки байдужі до Ляшка

      104 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Петро Порошенко, мабуть, отримав сигнал зверху – бо подивився на стелю – про те, що він надто мало розповідає про Томос. Адже Томосу не буває забагато, хіба ні? Хочеш сподобатися мешканцям Чернігова – будуй хатки для качок: так вирішили у "Радикальній партії" Ляшка. Качки проігнорували ініціативу. Не оцінили.

      Також у випуску:

      Чому з’їзди політичних партій безглуздіші за арт-проект лопання повітряних кульок?

      Володимир Зеленський та хештегоманія.

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      "Антитіла" та патентний тролінг.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 січня 2019

       

      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Томос Петро Порошенко Олег Ляшко Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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