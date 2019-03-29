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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Саркастичні новини від Щура: Топ-6 огидних агітаційних пісень! Позитив у виборах-2019 існує!

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ані Лорак, Потап і Каменських, Могилевська – всі вони колись агітували за кандидатів у президенти, Тимошенко, Кучму, Януковича, і більшість з цих пісень були напрочуд огидними. У президентських виборах теж можна знайти позитив. Наприклад, навіть якщо Зеленський стане президентом, то ще більше українців захочуть скористатись безвізом, аби поїхати геть!

      Також у випуску:

      Мертвий став секретарем виборчої дільниці, а покійникам досі приходять запрошення голосувати!

      Треба знати, перед тим як голосувати! Не запровадить смертну кару, не знизить ціни на газ і не наказуватиме прем'єру: які повноваження президента України.

      Про це не мріяли "Сто років самотності": Полюховичі заполонять вибори.

      Хто такі міленіали, чому вони цікавляться політикою і забивають на секс!?

      "Гівняний" хіт гурту "ТІК" на підтримку Порошенка, Зеленський співає сам про себе, а Гіга представляє Ляшка.

      Молода Марченко, Кучма і "ніякоЇ реклами"! 

      90-і і перші президенти: хтось схожий на чергу за ліверкою, хтось іде в Європу і дружить з Росією, а комусь треба об'єднання братських народів.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2019:

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Новини України Петро Порошенко Володимир Зеленський Музика #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
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